TP-Link представила новый игровой роутер начального уровня — Archer GE400 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7. Устройство работает по двухдиапазонной схеме BE6500 и уже доступно по стартовой цене $169,99.

Archer GE400 обеспечивает совокупную скорость беспроводного соединения до 6,5 Гбит/с: до 5765 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 688 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Роутер использует современные технологии Wi-Fi 7, включая 4K-QAM и Multi-Link Operation (MLO), которые увеличивают скорость передачи данных, снижают задержку и обеспечивают стабильное соединение даже в перегруженных сетях.

TP-Link оснастила устройство шестью внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления и технологией формирования направленного сигнала, что обеспечивает уверенный приём и стабильную связь на большой площади. За работу сети отвечает четырёхъядерный процессор, оптимизирующий производительность в реальном времени. Среди портов — два разъёма 2.5GbE RJ45, три 1GbE, а также порт USB-A со скоростью до 5 Гбит/с для подключения накопителей или общего доступа к файлам.

Для геймеров предусмотрен ряд специальных функций, включая Turbo Game Acceleration, которая приоритизирует трафик игровых приложений и устройств. Также есть выделенный игровой LAN-порт для стабильного проводного соединения, система Game QoS для минимизации лагов и задержек, а встроенный инструмент порт-форвардинга упрощает настройку многопользовательских игр.

Дизайн роутера выполнен в стиле гоночного болида, с центральной RGB-полосой, подсветку которой можно настраивать через приложение или веб-интерфейс. Там же доступны мониторинг производительности, статистика трафика и панель управления для геймеров.





Archer GE400 поддерживает технологию EasyMesh, позволяющую объединять несколько совместимых роутеров или усилителей TP-Link в единую сеть с плавным роумингом и централизованным управлением.

Кроме того, устройство включает защитный пакет TP-Link HomeShield, обеспечивающий защиту от вредоносных программ, предотвращение взломов, блокировку DDoS-атак и мониторинг IoT-устройств.