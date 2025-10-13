Большинство приложений Google на iOS получили обновлённое меню аккаунта и переключатель профилей, аналогичные версии для Android.

Новый интерфейс Google Account на iOS

Раньше при нажатии на аватар в правом верхнем углу открывалось всплывающее окно со списком всех учётных записей на устройстве. Этот формат сохранял видимость основного экрана приложения. Теперь Google изменила подход: меню аккаунта появляется в виде панели, выезжающей снизу экрана.

В верхней части панели отображается адрес Gmail и приветствие «Hi, [имя]!», рядом — большая круглая аватарка и увеличенная кнопка «Manage your Google Account». Ниже расположен выпадающий список «Switch account» с пунктами «Add another account» и «Manage accounts on this device». Каждый элемент оформлен в стиле Material 3 Expressive.

Следом идёт блок «More from [app]», где собраны дополнительные функции конкретного приложения, например, настройки. При прокрутке вниз аватар «пристыковывается» рядом с адресом почты. На iPad используется всплывающее окно, а не полноэкранная панель.

Удобнее, но с потерей контекста

Новый интерфейс выглядит современнее и заметнее, однако в полноэкранном режиме теряется контекст — теперь нельзя видеть фон приложения. Тем не менее, дизайн совпадает с тем, что используется в веб-версии сервисов Google. Пользователи по-прежнему могут свайпом вверх или вниз по аватару быстро переключать аккаунты, не покидая главный экран.





Где уже доступно обновление

Обновлённое меню появилось в большинстве приложений Google для iOS, включая Gemini, Google Home, Photos и Translate. В продуктах Google Workspace — Docs, Drive, Gmail, Keep, Meet, Sheets, Slides и Tasks — изменения пока не внедрены.

Крупные приложения вроде Google Search и Maps также пока остаются без редизайна, а семейство YouTube продолжает использовать собственный интерфейс.