iphone 17 pro max vs pixel 10 pro xl main differences
Автор:

Большинство приложений Google на iOS получили обновлённое меню аккаунта и переключатель профилей, аналогичные версии для Android.

Содержание
1. Новый интерфейс Google Account на iOS
2. Удобнее, но с потерей контекста
3. Где уже доступно обновление

Новый интерфейс Google Account на iOS

Раньше при нажатии на аватар в правом верхнем углу открывалось всплывающее окно со списком всех учётных записей на устройстве. Этот формат сохранял видимость основного экрана приложения. Теперь Google изменила подход: меню аккаунта появляется в виде панели, выезжающей снизу экрана.

В верхней части панели отображается адрес Gmail и приветствие «Hi, [имя]!», рядом — большая круглая аватарка и увеличенная кнопка «Manage your Google Account». Ниже расположен выпадающий список «Switch account» с пунктами «Add another account» и «Manage accounts on this device». Каждый элемент оформлен в стиле Material 3 Expressive.

google account menu redesign tasks 2.jpg
google account menu redesign tasks 1.jpg
google account menu redesign gemini.jpg

Следом идёт блок «More from [app]», где собраны дополнительные функции конкретного приложения, например, настройки. При прокрутке вниз аватар «пристыковывается» рядом с адресом почты. На iPad используется всплывающее окно, а не полноэкранная панель.

Удобнее, но с потерей контекста

Новый интерфейс выглядит современнее и заметнее, однако в полноэкранном режиме теряется контекст — теперь нельзя видеть фон приложения. Тем не менее, дизайн совпадает с тем, что используется в веб-версии сервисов Google. Пользователи по-прежнему могут свайпом вверх или вниз по аватару быстро переключать аккаунты, не покидая главный экран.


google account menu redesign home.jpg
google account menu old search.jpg
google account menu old maps.jpg

Где уже доступно обновление

Обновлённое меню появилось в большинстве приложений Google для iOS, включая Gemini, Google Home, Photos и Translate. В продуктах Google Workspace — Docs, Drive, Gmail, Keep, Meet, Sheets, Slides и Tasks — изменения пока не внедрены.

Крупные приложения вроде Google Search и Maps также пока остаются без редизайна, а семейство YouTube продолжает использовать собственный интерфейс.

Ещё по теме:

Комментарии запрещены.