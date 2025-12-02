Apple приближается к релизу финального крупного обновления iOS в этом году: выпуск iOS 26.2 ожидается в декабре. На данный момент компания выпустила три бета-версии и, предположительно, готовит четвёртую либо RC-сборку на этой неделе. Это означает, что финальный релиз может состояться уже на следующей неделе.

Исторические сроки выхода обновлений

За последние несколько лет Apple придерживается одинакового графика для обновлений x.2 — релизы приходятся на середину декабря. Это видно по предыдущим версиям:

• iOS 18.2: RC 5 декабря, релиз 11 декабря — четыре беты, последняя 20 ноября.

• iOS 17.2: RC 5 декабря, релиз 11 декабря — четыре беты, последняя 28 ноября.

• iOS 16.2: RC 7 декабря, релиз 13 декабря — четыре беты, последняя 1 декабря.

• iOS 15.2: RC 7 декабря, релиз 13 декабря — четыре беты, последняя 2 декабря.

• iOS 14.2: RC 30 октября, релиз 5 ноября — четыре беты, последняя 20 октября.

С 2021 года компания стабильно выпускает x.2-версии в декабре: RC появляется в первую неделю месяца, финальный релиз — во вторую.

Возможные сценарии выхода iOS 26.2

В отличие от последних лет, четвёртая бета iOS 26.2 пока не вышла. Обычно Apple публикует её в конце ноября, что позволяет раньше выпустить RC.





Если компания сохранит привычный интервал между сборками, график может выглядеть так:

• бета 4 — 2–4 декабря,

• RC — 8–11 декабря,

• релиз iOS 26.2 — 15 или 16 декабря.

Это будет самое позднее декабрьское обновление x.2 за последние годы, но из-за важных регуляторных изменений в Японии такой сценарий кажется наиболее вероятным.

Если Apple ускорит цикл, возможен альтернативный вариант:

• бета 4 — 2–4 декабря,

• RC — 4–8 декабря,

• релиз — около 11 декабря.

Есть и третий сценарий, при котором четвёртой беты не будет вовсе:

• RC — 2–4 декабря,

• релиз — 8–11 декабря.

Тем не менее Apple обычно выпускает четыре беты, поэтому наиболее реалистичным остаётся первый вариант. В любом случае обновление выйдет в ближайшие недели.

Что нового в iOS 26.2

Хотя для большинства пользователей за пределами Японии это не крупный апдейт, обновление включает несколько заметных функций:

• напоминания можно сопроводить звуковым сигналом с параметрами «Стоп» и «Повтор»;

• на экране блокировки появился ползунок для настройки прозрачности эффекта Liquid Glass вокруг часов;

• AirDrop получил одноразовый код для обмена файлами с пользователями вне списка контактов (действует 30 дней);

• пересмотрены диапазоны оценки сна в Sleep Score;

• Live Translation на AirPods расширяется на страны ЕС;

• пользователи iPhone в Японии смогут загружать приложения из альтернативных магазинов и назначать нового голосового ассистента вместо Siri.

Полный перечень изменений доступен в специальном руководстве функций iOS 26.2.

Что дальше: iOS 26.3

После выхода iOS 26.2 Apple, как правило, быстро начинает тестирование следующего обновления. «Третьи» версии часто сосредоточены на внутренних улучшениях, однако первая бета iOS 26.3 должна выйти на следующий день после релиза 26.2.

Для сравнения:

• iOS 18.3 beta 1 вышла 16 декабря,

• iOS 17.3 beta 1 — 12 декабря,

• iOS 16.3 beta 1 — 14 декабря.

Ожидается, что аналогичный график сохранится и в этом году.