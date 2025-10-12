Согласно информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовится выпустить осеннюю линейку продуктов на базе чипа M5 уже на этой неделе. В последнем выпуске бюллетеня Power On Гурман ожидает анонсов обновлённого iPad Pro, улучшенного Vision Pro с новым ремешком и новой базовой модели MacBook Pro. Все они, предположительно, будут оснащены новейшими чипами Apple.

Ранее запуск MacBook Pro с чипом M5 планировался на начало следующего года, но теперь переносится на осень. Гурман также отмечает, что ранее Apple предполагала выпустить обновлённые MacBook Pro в начале 2026 года, однако недавно заявил, что компания уже близка к началу массового производства своих новых ноутбуков.

Ещё один намёк на скорый релиз — это сокращение запасов MacBook Pro на базе M4 в магазинах Apple, при этом модели M4 Pro и M4 Max всё ещё доступны в достаточном количестве. Гурман также отметил, что чипы M5 Pro и M5 Max, скорее всего, не поступят в массовое производство до начала следующего года.

Что касается октябрьских анонсов, то не ожидается крупного события, подобного презентации iPhone 17. Скорее всего, Apple представит оставшуюся линейку осенних моделей онлайн, подобно тому, как это было в прошлом году с MacBook Pro в октябре.