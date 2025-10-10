Компания Gigabyte представила игровой монитор MO32U2 — 31,5-дюймовую модель с QD-OLED-матрицей, ставшую увеличенной версией MO27U2. Устройство предлагает разрешение 4K (3840×2160 пикселей) с соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 240 Гц. Монитор получил сертификаты DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 13000, что гарантирует глубокий контраст и чёткое отображение движений.

Контрастность экрана составляет 1 500 000:1, время отклика — всего 0,03 мс, а цветопередача поддерживает 10-битную глубину цвета. Монитор охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, а показатель точности цветопередачи DeltaE не превышает 2. Максимальная яркость достигает 250 кд/м² в SDR-режиме и до 1000 нит в HDR. Поддерживаются технологии FreeSync Premium Pro и G-Sync, обеспечивающие плавное изображение без разрывов, а функция VRR Anti-Flicker снижает мерцание при переменной частоте обновления.

MO32U2 оснащён режимами «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой», встроенным KVM-переключателем, возможностью обновления прошивки и двумя динамиками мощностью по 5 Вт. Система Tactical Switch 2.0 позволяет быстро снижать разрешение для повышения частоты кадров. Среди портов — два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и подачей питания 18 Вт, концентратор USB 3.0 и разъём для наушников.

Монитор поддерживает полный диапазон эргономических регулировок: наклон, поворот, изменение высоты до 130 мм и разворот в портретный режим. Есть поддержка настенного крепления стандарта VESA 100×100 мм. Без подставки устройство весит около 6 кг, работает бесшумно (без вентилятора) и имеет трёхлетнюю гарантию, которая распространяется и на выгорание OLED-матрицы.

В комплект входят сетевой кабель, кабели HDMI 2.1, DisplayPort и USB, гарантийный талон, руководство по быстрому запуску и отчёт о заводской калибровке цвета. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.



