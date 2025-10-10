Компания Xiaomi представила серию Xiaomi 17 в прошлом месяце. В неё вошли три смартфона — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. В ближайшие месяцы ожидается анонс модели Xiaomi 17 Ultra. Пока производитель не раскрыл подробности, но надёжный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о камере будущего флагмана.

Если верить утечке, Xiaomi 17 Ultra получит основную камеру с четырьмя модулями: один на 200 МП и три на 50 МП. Главный сенсор будет отличаться расширенным динамическим диапазоном, а перископический телеобъектив — использовать новую оптическую технологию. Предполагается, что один из четырёх модулей будет сверхширокоугольным, а другой — стандартным телеобъективом.

Инсайдер утверждает, что система камер Xiaomi 17 Ultra получит значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью Ultra, особенно в плане основного и перископического модулей.

Кроме того, по данным источника, смартфон выйдет в двух версиях. Обе будут оснащены одинаковыми сенсорами и объективами, но старшая модель получит ряд «революционных» возможностей в области фото- и видеосъёмки.