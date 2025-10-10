Операционная система OriginOS 6 официально представлена. Её анонс стал одним из ключевых событий конференции разработчиков vivo 2025, где компания также показала BlueOS 3.0 и CarLink 3.0.

OriginOS 6 получила полностью обновлённый дизайн, который, по словам vivo, выглядит более пространственным и многослойным. Элементы интерфейса теперь имеют трёхмерный эффект, создающий ощущение глубины за счёт теней и полупрозрачности — визуально это напоминает «Liquid Glass » из iOS 26.

Анимации также были полностью переработаны: система получила новую кривую движения, а детали интерфейса стали плавнее и естественнее, обеспечивая более интуитивное взаимодействие с устройством.

Иконки в OriginOS 6 вдохновлены дизайном текстурных значков, использованных в vivo X Fold5. Благодаря игре света и теней они выглядят объёмнее и создают ощущение глубины.

OriginOS 6 уже представлена в Китае, а международный анонс состоится 15 октября. Первые смартфоны, которые выйдут с новой системой из коробки, — vivo X300 и серия iQOO 15.





Компания также объявила о запуске публичного бета-тестирования OriginOS 6, которое начнётся в ноябре. Первыми обновление получат vivo X Fold5, серия vivo X200, а также iQOO 13 и iQOO Neo10.