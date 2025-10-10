Регулирующие органы штата Невада утверждают, что компания Boring Company, специализирующаяся на прокладке туннелей и развитии инфраструктуры, неоднократно нарушала государственные экологические требования даже после того, как была достигнута договоренность о соблюдении законов.

Согласно отчёту ProPublica, компания Boring Company, которая занимается расширением сети туннелей под Лас-Вегасом, обвиняется в почти 800 нарушениях. Из них около 100 произошли после того, как в 2022 году компания подписала соглашение с государственными органами, обязующее её соблюдать закон штата.

Предполагаемые нарушения включают проведение земляных работ без необходимых разрешений, сброс неочищенной воды на городские улицы, отсутствие противоположных ограждений и выброс грязи со строительных площадок на близлежащие дороги.

Компания Boring Company могла бы быть оштрафована на сумму более 3 миллионов долларов. Однако регулирующие органы приняли решение объединить некоторые из нарушений, снизив общий штраф до 242 800 долларов.

Отдел охраны окружающей среды штата Невада заявил, что снижение суммы штрафа служит «разумным наказанием, которое вместе с тем должно стать сдерживающим фактором для предупреждения будущих нарушений».





Планируется расширение системы туннелей в Лас-Вегасе с нынешних нескольких миль до 68 миль, при этом соединится 104 станции.

Однако это развитие вызывает и новые проблемы. В частности, работы по строительству туннеля к аэропорту Лас-Вегаса, выполняемые компанией Boring Company, были приостановлены в сентябре после того, как один из рабочих получил травму — его зажало между двумя 4000-футовыми трубами, что привело к сдавливающей травме.