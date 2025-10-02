По данным Forbes, в среду состояние Илона Маска взлетело до отметки в $500 миллиардов на фоне продолжающегося роста акций Tesla.

За один день состояние Маска выросло примерно на $10 миллиардов по сравнению со вторником, отмечает издание. Это очередной шаг на пути к возможному званию первого триллионера в мире. В течение дня показатель несколько колебался в реальном времени в рейтинге «Миллиардеры в реальном времени» от Forbes.

В то же время индекс миллиардеров Bloomberg оценивает состояние Маска в $459 миллиардов — методика Bloomberg учитывает ежедневные изменения цен акций и рыночные колебания, в то время как Forbes использует интервью и ежегодные исследования. Различия в оценках также объясняются поправками на налоги и скидками, применяемыми каждым из изданий.

В числе лидеров Forbes и Bloomberg называют соучредителя Oracle Ларри Эллисона вторым самым богатым человеком в мире. Акции Oracle резко выросли на фоне успешного отчёта о прибылях и повышенного спроса на облачные сервисы и технологии искусственного интеллекта.

По данным Forbes, состояние Эллисона оценивается в $349,1 миллиарда, по Bloomberg — в $340 миллиардов.





Основатель Facebook* (Meta*) Марк Цукерберг занимает третье место: Forbes оценивает его состояние в $246,7 миллиарда, Bloomberg — в $258 миллиардов.

Четвёртым богатейшим считается основатель Amazon Джефф Безос. Forbes оценивает его состояние в $233,6 миллиарда, Bloomberg — в $243 миллиарда.

Хотя Илон Маск наиболее известен как глава Tesla, значительную часть своего капитала он получает от долей в частных компаниях, таких как SpaceX и xAI, а также от более ранних инвестиций в PayPal.

Ранее в этом году Маск был в центре внимания после поручения от президента Трампа заняться выявлением неэффективных расходов через Департамент эффективности государственного управления (DOGE). В мае Маск покинул Белый дом и сосредоточился на собственной деловой деятельности.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.