Tesla столкнулась с серьёзными трудностями на китайском рынке: в октябре продажи компании в стране обвалились до минимального уровня за несколько лет. Несмотря на рост общего рынка электромобилей, американский производитель оказался в числе отстающих. В октябре Tesla продала в Китае чуть более 26 тысяч автомобилей — на 36% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, когда продажи превысили 40 тысяч машин.

Проблемы Tesla в Китае носят системный характер. С начала года компания реализовала на 40 тысяч автомобилей меньше, чем за тот же период 2024 года. За первые десять месяцев 2025 года общий объём розничных продаж Tesla в Китае составил 458 710 единиц — это падение на 8,38% в годовом выражении. Теперь компании предстоит провести два подряд рекордных месяца — в ноябре и декабре — чтобы избежать первого в истории снижения годовых продаж на крупнейшем мировом рынке электромобилей.

Основной источник падения — Model Y, ранее самая популярная модель Tesla в Китае. В октябре её продажи составили всего 19 488 автомобилей — минимальный показатель с марта. Это падение на 46% по сравнению с прошлым годом и почти на 62% меньше, чем в сентябре. С начала года Model Y продано 312 331 единиц, что на 16,5% меньше, чем годом ранее. Ставка на обновлённую версию Model Y и новую модификацию Model YL не принесла ожидаемого результата.

Однако есть и положительный момент: несмотря на спад внутреннего спроса, экспорт Model Y из завода в Шанхае вырос в октябре до 19 074 машин — на 214% больше, чем в прошлом году, и на 118% выше сентябрьских показателей. За десять месяцев экспорт Model Y увеличился на 41%, достигнув 104 898 единиц.

С Model 3 ситуация противоположная. В октябре продажи седана в Китае выросли до 6 518 единиц — на 52% больше, чем годом ранее, что позволило прервать пятимесячное падение. Однако этот результат всё ещё на 68% ниже сентябрьских продаж. В целом за год Model 3 демонстрирует рост: 146 379 проданных машин, что на 15% больше, чем год назад.





Экспорт Model 3, напротив, сокращается. В октябре за границу было отправлено 16 417 автомобилей — на 24,5% меньше, чем годом ранее. С начала года экспорт упал на 38%, составив 104 253 машины. Таким образом, шанхайский завод Tesla оказался в двойственном положении: Model Y активно продаётся за рубежом, но плохо идёт в Китае, а Model 3 — наоборот.

В совокупности, с учётом и экспорта, и локальных продаж, результаты Tesla в Китае снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Если тенденция сохранится, это станет вторым подряд годом снижения показателей. Компания, по всей видимости, достигла плато, а пока она медлит с запуском более доступных моделей, китайские конкуренты активно занимают долю рынка, оставляя Tesla позади.