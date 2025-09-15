По данным от Reuters, 15 сентября 2025 года, Илон Маск, генеральный директор Tesla, приобрёл акции компании на сумму около 1 миллиарда долларов, что свидетельствует о его стремлении укрепить контроль над предприятием. После этого нововведения акции Tesla выросли более чем на 8% в предторговой сессии.

В соответствии с регулятивными документами, Маск сообщил, что в пятницу он получил 2,57 миллиона акций Tesla, приобретенных на открытом рынке по ценам от 372,37 до 396,54 долларов за каждую. На декабрь прошлого года Маску принадлежало примерно 13% акций компании, что подтверждается данными LSEG.





Акции Tesla, которые с начала года уменьшились примерно на 2%, после этого события уже третий день подряд показывают рост — в частности, на премаркете они выросли более чем на 7%, что подтверждает позитивную динамику после предыдущих сессий.

Маск всё активнее требует расширения своих прав в компании, настаивая на увеличении доли и голосов в её управлении. Он также предупреждает о возможности разработки новых продуктов в сфере искусственного интеллекта и робототехники вне Tesla, если его доля не достигнет 25%.





Ранее в этом месяце совет директоров Tesla утвердил план компенсации Маска на сумму триллион долларов — жесткий показатель доверия к его руководству, несмотря на текущие сложности рынка электромобилей и конкуренцию.

Председатель совета Робин Денхолм опроверг опасения, что политическая активность Маска могла негативно сказаться на продажах. Она подчеркнула, что после нескольких месяцев в Белом доме миллиардер снова занял центральную позицию в компании.





Однако, политические выступления Маска и его конфликты с Дональдом Трампом вызвали опасения у инвесторов о возможных отвлекающих факторах, что оказало давление на цены акций Tesla в текущем году.