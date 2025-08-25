Компания Илона Маска X и xAI подала в суд против Apple и OpenAI, обвиняя их в сговоре с целью подавления конкуренции на рынке технологий искусственного интеллекта и смартфонов.

В иске утверждается, что в попытке сохранить свою монополию на рынке смартфонов Apple объединяет усилия с OpenAI — компанией, которая получает значительную выгоду от подавления конкурентов и ограничений в сфере генеративных чат-ботов. В частности, указывается на партнерство Apple с OpenAI по интеграции ChatGPT в свои системы, что, по мнению истца, способствует монополизации рынка.





Этот иск является продолжением долгой серии конфликтов между Илоном Маском и Сэмом Альтманом, соучредителем и сопредседателем OpenAI. Маск ранее пытался помешать превращению OpenAI в коммерческую структуру и предложил её купить за 97,4 миллиарда долларов — предложение было отклонено.

Обвинения Маска вызывают особый интерес на фоне слухов о том, что он якобы использует платформу X для манипуляций ради собственной выгоды и нанесения ущерба конкурентам. В своем твите он отметил: «Ни одна компания в области ИИ, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store», намекая на возможные ограничения со стороны Apple.





Партнерство между Apple и OpenAI было объявлено в июне прошлого года, а ожидается, что совместные функции появятся уже в декабре. Пока представители обеих компаний не прокомментировали ситуацию.