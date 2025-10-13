Обновление iPadOS 26 — это, зачастую, всегда что-то интересное и повышающее производительность. И с каждым таким обновлением iPad все больше становится похож на Mac. Всегда ли это нужно? Удобно ли это всем пользователям? Это вопрос индивидуальный, но удобство тех или иных функций мы как раз и рассмотрим в этом обзоре.

«Жидкое стекло»

Конечно дизайн на iPad будет точно такой же как и на iPhone. Жидкое стекло со всеми его плюсами и минусами, бликами и прозрачностью отлично смотрится и здесь. Но все зависит от общего дизайна. Например прозрачные иконки приложений будут хорошо видны на плюс-минус однотонном фоне. Если вы поставите на обои какую-нибудь абстракций или что-то вроде предустановленных обоев из серии «Калейдоскоп», то глаза устанут только так.

Лично мне прозрачные иконки нравится лишь с некоторыми цветами фон. Иногда рабочий стол с ними выглядит как-то серо и тускло, но вполне вероятно, что кому-то такое наоборот зайдет. А, например, с бирюзовым и голубым фоном — иконки выглядят довольно интересно. Дело вкуса.

Многозадачность

Пожалуй, это самая главная фишка нового обновления операционки. Как было раньше? Вы могли выбрать всего два приложения, которые делили экран в нужных вам пропорциях. В целом, неплохо. Даже иногда удобно, если вы работаете, например, с текстовыми документами. Как теперь это все выглядит — каждое приложение теперь можно свернуть в небольшое (или большое) окошко и разместить на экране аналогично Mac. У них также появились три кнопки в верхнем левом углу окошечка — «Закрыть», «Свернуть» и «Восстановить»/«Развернуть». А также строка меню для многих приложений.

Сколько открытых окошек может быть на iPad? Достаточно много. Например, ради эксперимента я открыла 6 приложений одновременно. Как только я это сделала, два приложения, открытые первыми, перешли в некий режим ожидания и немного потускнели.





Вопрос в следующем — нужно ли столько приложений одновременно на iPad? Наверное нет, но опять-так, все зависит от ваших запросов и необходимости. Главное, соблюдать баланс, чтобы планшет справлялся с такой нагрузкой и не начал глючить и нагреваться на ровном месте. В целом, если вы выполняете какие-то рабочие задачи на планшете — это обновление довольно удобное. Если нет — можете им даже и не пользоваться. Одно могу сказать точно — к этому надо привыкнуть. И для больше удобство с такими функциями вам, вероятно, понадобиться мышка и клавиатура. А после этого ваш планшет окончательно превращается в ноутбук.

Файлы

Если у вас много документов, которые вы рассортировали по разным папкам, но при этом всем этим пользуетесь, то это обновление iPadOS 26 также для вас. Первое, на что стоит обратить внимание — кастомизация папок. Теперь вы можете не просто присвоит им тег, а покрасить значок папки в нужный вам цвет, а также установить эмодзи, чтобы вам было не так скучно и вы могли легче ориентироваться в своих документах.

Если у вас есть папка, которой вы пользуетесь часто, то теперь вы можете ее вывести на рабочий стол. Для этого ван нужно перейти в настройки нужной папки и выбрать «Добавить в…» — «Dock». Выглядит удобно и симпатично. Так что пришло время разобрать все свои файлы и красиво их рассортировать.

По мелочи

Добавили приложения «Телефон», «Дневник», «Просмотр» и «Игры». Они ничем не отличаются от аналогичных приложений на iPhone;