OpenAI официально представила видеогенератор Sora 2 — улучшенную версию своего первого поколения модели, а также запустила отдельное приложение Sora в конце сентября. Однако изначально оно было доступно только пользователям iPhone.

Прошло всего около двух недель, и компания, судя по всему, не намерена затягивать с выходом версии для Android. Сообщается, что приложение Sora появилось в Google Play, но пока недоступно для скачивания.

На данный момент OpenAI открыла предварительную регистрацию для пользователей Android в США и Канаде через Play Store. Аналогично, версия Sora для iPhone также доступна только в этих двух странах. Пользователи из других регионов могут увидеть страницу приложения, но с сообщением «Это приложение недоступно в вашей стране».

Судя по скриншотам, интерфейс Android-версии Sora полностью повторяет тот, что представлен в App Store.

Приложение Sora — это не просто инструмент для генерации видео по текстовым запросам. Как отмечает компания, оно предлагает «персонализированную ленту Sora» с короткими AI-клипами, напоминающую TikTok.





Одной из ключевых функций стала возможность создавать «cameo»-ролики, где пользователи могут использовать своё или чужое лицо в сгенерированных видео. Для этого требуется короткая одноразовая запись видео и звука, чтобы подтвердить личность и зафиксировать внешность. В настройках конфиденциальности можно выбрать, кто имеет право использовать ваш образ в таких видео.

Несмотря на то что OpenAI только готовит выход Sora на Android, можно сказать, что компания немного опоздала: пользователи Android уже имеют доступ к Google Veo — мощной модели для генерации видео, последняя версия которой (Veo 3) также научилась создавать звук, что стало серьёзным шагом вперёд для Google.