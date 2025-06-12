Apple внедрила в iOS 26 синхронизацию логинов на публичный Wi-Fi

Apple представила функцию универсальной синхронизации авторизации в сетях Wi‑Fi с каптивными порталами, которая появится в iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Аналогичная возможность отсутствует в устройствах на базе Android, включая смартфоны Google Pixel и Samsung Galaxy.

На конференции разработчиков WWDC 2025 Apple анонсировала iOS 26 — крупнейшее обновление интерфейса за последние годы. Одной из самых заметных черт стал визуальный стиль Liquid Glass, вызывающий ассоциации с Windows Vista и Windows 7. Однако за пределами редизайна Apple представила ряд менее очевидных, но практичных нововведений, среди которых — синхронизация входа в публичные сети Wi‑Fi с каптивными страницами.

Как работает универсальная синхронизация Wi‑Fi

Новая функция позволяет автоматически передавать данные авторизации между всеми устройствами, связанными с одной учётной записью Apple ID. Если пользователь вошёл в публичную Wi‑Fi-сеть с каптивным порталом — например, в гостинице, аэропорту или кафе — с помощью iPhone, то iPad и Mac подключатся к этой же сети автоматически, без необходимости повторного ввода данных.

Ранее устройства Apple могли автоматически подключаться к Wi‑Fi, если логин и пароль были сохранены на другом устройстве той же учётной записи. Однако это касалось только стандартных сетей. Теперь поддержка расширена на сети с каптивными порталами, которые требуют подтверждения входа через всплывающую веб-страницу.

Конкуренты не предлагают аналогичной функции

Устройства на базе Android, в том числе Google Pixel и Samsung Galaxy, пока не поддерживают автоматическую синхронизацию логинов в Wi‑Fi с каптивной аутентификацией. Даже если пользователь входит в несколько Android-устройств с одной учётной записью Google, ему всё равно придётся авторизоваться в каждой публичной сети вручную.

Нововведение в экосистеме Apple делает повседневное подключение к общедоступным Wi‑Fi-сетям заметно удобнее. Это решение может оказаться особенно полезным для пользователей, активно использующих несколько устройств Apple одновременно.