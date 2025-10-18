Компания Rogbid официально выпустила смарт-часы Apex K GPS, приурочив запуск к ежегодному фестивалю покупок Double 11. Новинка ориентирована на любителей активного отдыха и отличается улучшенной точностью навигации, повышенной прочностью корпуса и увеличенным дисплеем. В фирменном магазине часы доступны по стартовой цене $59.99.

Rogbid Apex K оснащены квадратным 2.13-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410×502 пикселя, заключённым в прочный корпус военного стандарта с водозащитой уровня 5ATM. Для удобства использования в темноте часы получили встроенный светодиодный фонарик.

Основное преимущество новинки — поддержка двухдиапазонного позиционирования и шести глобальных спутниковых систем: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS и индийской NavIC. Благодаря функции GPS Path Orbit устройство точно записывает маршрут, а функция Trackback помогает вернуться в исходную точку. Также предусмотрены цифровой компас и барометрический высотомер для более точной навигации на пересечённой местности.

Часы получили переработанную компоновку кнопок: справа расположены клавиши для активации экрана и возврата в меню, а слева — отдельная кнопка быстрого запуска GPS.

Apex K поддерживают множество спортивных режимов и автоматически распознают пять видов активности: ходьбу, бег, велотренировки, эллиптический тренажёр и греблю. Добавлен и новый режим плавания, работающий с помощью многоосевого датчика движения для повышения точности данных. Производитель утверждает, что устройство способно работать до 40 дней в режиме ожидания.





Кроме спортивных возможностей, часы поддерживают Bluetooth-звонки, уведомления о сообщениях, а также функции мониторинга здоровья — измерение пульса и отслеживание сна. Apex K доступны в двух цветах: Starmist Silver и Deepwood Black.