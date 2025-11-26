Rollme представила смарт-часы GT5S GPS — доступную модель для занятий спортом и путешествий, запущенную как раз к сезону праздничных покупок. Устройство предлагает двухдиапазонный GPS, набор навигационных инструментов (компас, измерение высоты), 1,46-дюймовый экран и защиту от воды 5ATM.

Корпус GT5S выполнен из лёгкого поликарбоната. Габариты составляют 44,5 × 44,5 × 11,9 мм, что делает часы удобными для длительного ношения во время тренировок или походов. Дисплей — 1,46-дюймовая LTPS LCD-панель с разрешением 360 × 360 и плотностью около 280 пикселей на дюйм. Экран остаётся читаемым под прямым солнечным светом и обеспечивает плавную работу сенсора. Вес устройства без ремешка — 46 г, а силиконовый ремешок обеспечивает надёжную и комфортную фиксацию.

Часы работают на чипсете ATS3085L, который оптимизирован для энергоэффективной обработки данных датчиков. Внутри — 128 МБ оперативной памяти и 256 МБ встроенной. Аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч обеспечивает 10-14 дней активного использования (в зависимости от работы GPS) и до 75 дней в режиме ожидания. Зарядка осуществляется через магнитный коннектор и занимает около двух часов.

GT5S совместимы с Android 6.0+ и iOS 11.0+, подключаются через Bluetooth 5.2 и получают обновления по воздуху через фирменное приложение. Встроенной камеры нет, но часы могут использовать камеру смартфона для удалённой съёмки. GPS-модуль работает в двух диапазонах и поддерживает шесть навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS и IRNSS.

Для навигации предусмотрены цифровой компас, альтиметр и барометр. Спортивные функции включают более 100 режимов активности, подсчёт шагов, расстояния, калорий, круглосуточный мониторинг пульса, измерение SpO2 и анализ сна. Среди дополнительных возможностей — галерея на запястье, анимированные циферблаты, тренировки дыхания, напоминания об активности, будильник, управление музыкой, спуск затвора камеры, погода, секундомер, таймер и отображение уведомлений.





Rollme GT5S предлагаются в трёх вариантах ремешков: чёрный, оранжевый и камуфляжный. Версия с 256 МБ памяти стоит 39,99 долларов.