Новый 14-дюймовый MacBook Pro от Apple стартовал с впечатляющими результатами благодаря новому процессору M5. Утечка из базы данных Geekbench 6 показывает, что чип установил рекорд по скорости и энергоэффективности, а эксперты уже называют его одним из самых значимых прорывов Apple за последние годы.

По данным теста, M5 оснащён 10-ядерным процессором с четырьмя производительными и шестью энергоэффективными ядрами. В одноядерном режиме он набрал 4 263 балла — это лучший результат за всю историю Geekbench, среди всех Mac и ПК. Для сравнения, прошлогодний M4 Max выдавал 3 914 баллов, а флагманский AMD Ryzen 9950X3D — 3 399. Таким образом, Apple уверенно обошла конкурентов в задачах, где важна однопоточность — запуск приложений, игры и общая отзывчивость системы.

Многоядерная производительность тоже впечатляет: 17 862 балла, что примерно на 20% выше, чем у M4 в прошлогоднем MacBook Pro (14 726). Хотя он не дотягивает до M4 Max (25 645), по мощности почти сравнялся с M1 Ultra (18 405) — при этом установлен в тонкий ноутбук, а не в настольную систему.

Тот же чип уже используется и в новом iPad Pro, где он показал схожий результат — 4 175 баллов в одноядерном тесте. Это доказывает, что улучшения в кремнии Apple универсальны для всей линейки устройств.

Новый MacBook Pro с чипом M5 уже доступен для предзаказа, а первые поставки начнутся в ближайшее время. Если Apple сохранит привычный график релизов, в следующем году можно ожидать версии с M5 Pro и M5 Max. Но уже сейчас ясно одно: даже базовый M5 превзошёл ожидания и задал новый стандарт производительности для MacBook Pro.



