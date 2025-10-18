Похоже, что царапины — не единственная проблема новой линейки iPhone 17 Pro. Всё больше пользователей публикуют фотографии своих устройств, на которых заметно неожиданное изменение цвета корпуса.

На Reddit появились снимки модели iPhone 17 Pro Max в цвете Cosmic Orange, у которой алюминиевая рамка стала розовой или золотистой. При этом матовое стекло на задней панели сохраняет оригинальный оттенок.

Проблема, судя по всему, не ограничивается только оранжевым вариантом. На форуме MacRumors один пользователь показал свой iPhone 17 Pro в цвете Deep Blue, у которого изменилась окраска в области камеры.

Пока неизвестно, что вызывает этот дефект и насколько широко он распространён, однако сообщения о нём появляются на Reddit, Facebook* и TikTok, что может говорить о массовом характере проблемы.

Один из пользователей Reddit предположил, что изменение цвета связано с воздействием ультрафиолета, но версия кажется сомнительной — Apple прекрасно понимает, что смартфоны активно используются на улице.





Если вы столкнулись с подобной ситуацией, лучше обратиться в службу поддержки Apple. Так как устройства всё ещё находятся на гарантии, компания может предложить ремонт или замену смартфона.

Напомним, в этом году Apple внесла несколько заметных изменений в дизайн iPhone 17 Pro: новая форма модуля камер, двухсоставная задняя панель и возвращение к алюминиевому корпусу после двух поколений с титаном. Кроме того, впервые в истории линейки Pro отсутствуют нейтральные тёмные цвета.

Однако эти нововведения, похоже, принесли не только свежий внешний вид, но и новые проблемы. Пользователи надеются, что Apple скоро выяснит причину и предложит решение для пострадавших владельцев устройств.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.