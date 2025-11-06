Появились новые слухи о планах Apple выпустить преемника iPhone Air в следующем году. По данным инсайдера Digital Chat Station, компания намерена придерживаться обычного годового цикла обновлений, сохранив тонкий и лёгкий дизайн устройства. Новый смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR с поддержкой Face ID, но главным изменением станет улучшенная камера.

Apple планирует оснастить iPhone Air второго поколения двумя 48-мегапиксельными модулями — основным и ультраширокоугольным. Это станет серьёзным шагом вперёд по сравнению с текущей моделью, где установлена только одна камера, несмотря на рекламные заявления компании о «множественных режимах съёмки». В нынешнем iPhone Air доступен 2-кратный телеобъективный режим, основанный на цифровом кадрировании, но отсутствует возможность снимать с широким углом обзора.

Согласно утечке, два модуля камеры будут расположены горизонтально, а не вертикально, как в iPhone 17. Пока неизвестно, сможет ли новая модель записывать пространственные видео — именно ради этой функции Apple в своё время изменила ориентацию камер на базовых версиях iPhone.