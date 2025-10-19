С момента анонса Apple Intelligence на конференции WWDC 2024 пользователи iPhone с нетерпением ждут обновлённую версию голосового ассистента Siri. После множества задержек релиз новой Siri запланирован на начало следующего года — если, конечно, не возникнет очередных проблем. Однако, как оказалось, ждать стоит без особого оптимизма.

Инсайдер Марк Гурман сообщил тревожные новости: внутри Apple уже появились сомнения в производительности новой Siri. Это крайне неприятный сигнал, особенно на фоне того, что конкуренты — такие как Samsung Galaxy S25 и Google Pixel 10 — далеко ушли вперёд в области искусственного интеллекта, опираясь на технологию Google Gemini.

Даже китайские производители, включая Xiaomi, используют адаптированные версии современных ИИ-моделей, которые работают заметно лучше, чем то, что предлагает iPhone 17.

Apple слишком долго откладывала запуск новой Siri, а текущие функции Apple Intelligence явно проигрывают конкурентам. Ещё одна задержка может ударить по продажам iPhone, и уже через несколько месяцев компания рискует столкнуться с падением интереса к флагману.

По слухам, Apple рассматривала вариант покупки сторонних ИИ-компаний, включая Perplexity AI, а также не исключала возможность сотрудничества с Google. На данный момент многие возможности Apple Intelligence зависят от ChatGPT, и попытки Apple заменить его собственным решением пока безуспешны.





Компания стоит перед выбором: либо удвоить ресурсы на доработку Siri, либо поручить её развитие сторонним разработчикам. Apple слишком поздно включилась в «поезд искусственного интеллекта» и теперь расплачивается за эту медлительность.

По мнению многих аналитиков, Apple нужно выпустить новую Siri в запланированные сроки, даже если она ещё не идеальна. У компании больше нет времени ждать, чтобы догнать Google Gemini. Siri годами подвергалась критике, и теперь Apple просто обязана показать хоть какой-то прогресс, даже если это лишь первый шаг на длинном пути к настоящему умному ассистенту.