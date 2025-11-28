Новые данные от Kuo, JP Morgan и других источников уточняют спецификации и сроки выхода первого складного iPhone, который, по ожиданиям, представят в 2026 году. Модель формата книжки станет одним из наиболее заметных устройств на рынке складных смартфонов и получит ряд особенностей, которых пользователи ждали много лет.

Крупные исследовательские компании прогнозируют, что выход первой складной модели Apple усилит интерес к сегменту. Устройство получит несколько ключевых особенностей: подэкранную 24-Мп камеру, дисплей без видимого залома и аккумулятор ёмкостью более 5000 мА·ч — самый большой в линейке iPhone.

Камеры и дисплей

JP Morgan в недавнем аналитическом отчёте о Apple указала, что iPhone Fold будет выполнен в формате книжки, аналогично серии Samsung Galaxy Z Fold. Внутренняя фронтальная камера разместится под экраном и получит разрешение 24 Мп — заметно выше актуальных 4-8 Мп у складных моделей на Android.

По данным UDN, Apple решила одну из главных проблем складных устройств — видимый залом на внутреннем дисплее. Экран будет производить Samsung, но важная роль принадлежит собственным компонентам Apple. В раскрытом состоянии диагональ составит 7,8 дюйма, внешний дисплей — 5,5 дюйма. Вместо Face ID ожидается возврат Touch ID — сенсор разместится на боковой грани.

Основной блок камер включит четыре модуля: отверстие под фронтальную камеру на внешнем экране, 24-Мп подэкранную камеру внутри и двойную основную систему на 48 Мп.





Аккумулятор и производственный план

Минг-Чи Куо сообщает, что устройство получит аккумулятор высокой плотности ёмкостью 5400-5800 мА·ч. Китайский источник Instant Digital подтверждает, что показатель «точно» превысит 5000 мА·ч — это больше, чем у любого iPhone, включая текущий максимум в 5088 мА·ч у iPhone 17 Pro Max.

По объёму батарея iPhone Fold уступит моделям vivo X Fold 5 (6000 мА·ч) и Honor Magic V5 (5820 мА·ч), но при этом превзойдёт 4400 мА·ч Galaxy Z Fold 7 и 4822 мА·ч Pixel 10 Pro Fold.

Куо также уточняет габариты: в сложенном виде толщина составит 9-9,5 мм, в раскрытом — 4,5-4,8 мм. Для сравнения, Galaxy Z Fold 7 — 8,9 мм и 4,2 мм соответственно.

Запуск массового производства ожидается в четвёртом квартале 2026 года. Второе поколение выйдет в серийное производство во второй половине 2027 года. Прогноз поставок — 3-5 млн устройств в 2026-м и до 20 млн в 2027-м с учётом следующей версии.

Стоимость и тестовые образцы

Аналитики Fubon Research оценивают будущую цену устройства в $2399, другие прогнозы лежат в диапазоне $2000-2500. Это сделает iPhone Fold самым дорогим iPhone за всю историю линейки.

Ранее сообщалось, что Apple уже собирает около 100 тестовых iPhone Fold для этапов инженерной проверки и предсерийного тестирования. Эти образцы должны полностью соответствовать функциональности и близки к финальному дизайну.