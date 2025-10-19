Если вы следите за новостями из мира технологий, то наверняка уже слышали: Apple работает над созданием сенсорного MacBook. В своём еженедельном обзоре Power On известный инсайдер Марк Гурман обратил внимание на занятный факт — это далеко не первый случай, когда Apple делает то, над чем раньше сама же посмеивалась.

Компания не раз насмехалась над идеями, которые впоследствии становились массовыми и успешными, а ей приходилось догонять конкурентов. Один из самых свежих примеров — искусственный интеллект. Руководители Apple поначалу пренебрежительно отзывались о нём, называя его «мимолётным трендом». А теперь Apple Intelligence с трудом догоняет лидеров рынка.

Гурман напомнил и о других вещах, которые Apple когда-то отвергала, а теперь активно продвигает. Среди них:

— стилусы,

— музыкальные стриминговые сервисы,

— VR-шлемы,

— и поддержка RCS-сообщений.

Когда-то и Стив Джобс, и нынешний глава компании Тим Кук говорили, что сенсорный MacBook — идея нелепая. Но сегодня, похоже, всё изменилось: первый ноутбук с сенсорным экраном от Apple ближе к выходу, чем когда-либо.





Основная причина, по которой компания долго избегала этого шага, проста — подобная функция могла бы негативно сказаться на продажах iPad. Но теперь, когда спрос на планшеты падает, Apple готова пересмотреть свои принципы.

Тем более что теперь и Mac, и iPad работают на одних и тех же чипах, отличающихся высокой производительностью. А с выходом iPadOS 26 планшеты стали ещё больше походить на компьютеры Mac, что явно не случайно. Apple, похоже, осознала: объединение двух платформ и внедрение сенсорного интерфейса в MacBook — логичный шаг.

Многие пользователи Apple наверняка с энтузиазмом встретят появление сенсорного MacBook. Сенсорные экраны давно стали стандартом для ноутбуков других брендов, и многие уже не хотят возвращаться к обычным моделям.

Однако эксперты отмечают, что нынешние MacBook с чипом M5 могут пострадать в продажах — многие пользователи предпочтут подождать появления новой, «сенсорной» версии.