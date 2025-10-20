Компания Fujitsu вновь вошла в Книгу рекордов, представив ультралёгкий ноутбук UX-K3 весом всего 634 грамма. Модель разделяет звание самого лёгкого ноутбука в мире вместе с Fujitsu Lifebook WU-X/G2 2022 года и Dynabook Lifebook WU5/J3 2024 года — все три устройства произведены в Японии и весят одинаково.

Особенностью UX-K3 стало использование комбинированных материалов: верхняя панель выполнена из углеродного волокна, а корпуса клавиатуры и основания — из магниево-литиевого сплава. Благодаря этому ноутбук остаётся максимально лёгким, но при этом устойчив к изгибам при повседневном использовании. Также уменьшен вес адаптера питания — теперь он весит лишь 151 грамм, почти вдвое легче предыдущей версии.

В основе Fujitsu UX-K3 лежит процессор Intel Core Ultra 7 255U с 12 ядрами и 14 потоками, интегрированной графикой Intel Graphics и встроенным ИИ-движком с производительностью 12 TOPS. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а в составе хранилища — SSD на 512 ГБ.

14-дюймовый дисплей с разрешением WUXGA (1920×1200), матовым покрытием и соотношением сторон 16:10 обеспечивает увеличенное рабочее пространство и яркость около 400 нит с поддержкой цветового охвата sRGB и технологии IPS для качественной цветопередачи под любыми углами.

Устройство оснащено новейшими беспроводными модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также разнообразием портов: USB Type-C, USB Type-A, HDMI, microSD и портом Gigabit LAN. Для безопасности предусмотрены сканер отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello и защитная шторка для веб-камеры.





Аккумулятор обеспечивает до 7 часов воспроизведения видео и до 18 часов в режиме ожидания. Стоимость ноутбука составляет примерно 280 280 иен (около 1863 долларов США), что подчёркивает его ориентированность на мобильных пользователей, готовых платить за портативность.

Помимо UX-K3, Fujitsu представила более тяжёлую модель U77-K3 весом около 869 грамм с увеличенным временем работы аккумулятора до 35 часов.