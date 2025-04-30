Правительство РФ обновило список товаров, разрешённых к ввозу в страну по механизму параллельного импорта. Согласно документу, из перечня исключены ноутбуки брендов HP и Fujitsu, а также часть лазерных принтеров и нелечебная косметическая продукция. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Минпромторга.

Почему запретили ввоз

Минпромторг объясняет принятое решение укреплением локального производства и возможностью замещения поставок за счёт дружественных стран. В ведомстве считают, что потребности рынка теперь могут быть удовлетворены за счёт внутренних ресурсов.

— По словам представителей министерства, российские производители способны покрыть до 68% спроса на косметическую продукцию, не обладающую лечебными свойствами.

— Кроме того, в стране ежегодно выпускается около 100 тысяч лазерных принтеров, тогда как весь объём рынка оценивается примерно в 800 тысяч устройств.

Что изменится

В связи с изменениями официально запрещён ввоз в Россию по параллельному каналу:

ноутбуков марок HP и Fujitsu ;

и ; ряда моделей лазерных печатных устройств ;

; косметики, не зарегистрированной в качестве лечебной.

При этом механизмы параллельного импорта сохраняются для других категорий техники, где замещение пока невозможно или ограничено.

Ставка на отечественные бренды

В Минпромторге надеются, что исключение популярных западных товаров из перечня параллельного импорта позволит:

перераспределить спрос в сторону отечественной техники;

в сторону отечественной техники; поддержать локальные производства в условиях санкционного давления;

в условиях санкционного давления; снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Также подчёркивается, что сотрудничество с производителями из стран, не поддержавших санкции, позволяет сохранить поставки альтернативной продукции — как в сфере электроники, так и в бытовом сегменте.