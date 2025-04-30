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Правительство РФ обновило список товаров, разрешённых к ввозу в страну по механизму параллельного импорта. Согласно документу, из перечня исключены ноутбуки брендов HP и Fujitsu, а также часть лазерных принтеров и нелечебная косметическая продукция. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Минпромторга.

Содержание
1. Почему запретили ввоз
2. Что изменится
3. Ставка на отечественные бренды

Почему запретили ввоз

Минпромторг объясняет принятое решение укреплением локального производства и возможностью замещения поставок за счёт дружественных стран. В ведомстве считают, что потребности рынка теперь могут быть удовлетворены за счёт внутренних ресурсов.

— По словам представителей министерства, российские производители способны покрыть до 68% спроса на косметическую продукцию, не обладающую лечебными свойствами.
— Кроме того, в стране ежегодно выпускается около 100 тысяч лазерных принтеров, тогда как весь объём рынка оценивается примерно в 800 тысяч устройств.

Что изменится

В связи с изменениями официально запрещён ввоз в Россию по параллельному каналу:

  • ноутбуков марок HP и Fujitsu;
  • ряда моделей лазерных печатных устройств;
  • косметики, не зарегистрированной в качестве лечебной.

При этом механизмы параллельного импорта сохраняются для других категорий техники, где замещение пока невозможно или ограничено.

Ставка на отечественные бренды

В Минпромторге надеются, что исключение популярных западных товаров из перечня параллельного импорта позволит:

  • перераспределить спрос в сторону отечественной техники;
  • поддержать локальные производства в условиях санкционного давления;
  • снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Также подчёркивается, что сотрудничество с производителями из стран, не поддержавших санкции, позволяет сохранить поставки альтернативной продукции — как в сфере электроники, так и в бытовом сегменте.

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