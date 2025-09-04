Бренд Eufy, принадлежащий Anker, анонсировал новую систему уличного видеонаблюдения Eufycam S4. Камера совмещает стационарный 4K-модуль с широким углом обзора и две дополнительные камеры с разрешением 2K, которые могут поворачиваться, приближать и отслеживать лица нарушителей на расстоянии до 50 метров.

Камера с солнечной панелью и цветным ночным видением

Стоимость Eufycam S4 составит $299. В комплект входит солнечная панель мощностью 5,5 Вт: одного часа под прямыми лучами хватает для полной подзарядки устройства. Однако режим круглосуточной записи доступен только при постоянном подключении к сети.





Для обнаружения движения используется комбинация радара и инфракрасного сенсора. Четыре LED-прожектора обеспечивают цветное изображение даже ночью. Встроенная память объёмом 32 ГБ может быть расширена картой microSD до 256 ГБ или накопителем до 16 ТБ через хаб HomeBase S380.

Локальный AI для быстрого реагирования

Одновременно с камерой компания представила устройство AI Core. Оно поступит в продажу в ноябре и предназначено для локального анализа видеопотока. AI Core обрабатывает данные на самом устройстве, распознавая более 100 типов событий и моделей поведения.





За счёт локальной обработки система сокращает время реакции до трёх секунд, что позволяет быстрее отправлять уведомления и включать средства отпугивания. Таким образом, пользователи получают больше времени для реагирования на потенциальные угрозы.