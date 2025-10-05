Вслед за запуском Doogee Fire 5 в прошлом месяце компания расширяет серию двумя новыми моделями — Fire 5 Pro и Fire 5 Ultra, которые дебютируют в ближайшие недели. Мы уже знаем ключевые характеристики и различия между устройствами.

Главное отличие Ultra-версии заключается в наличии двух «кемпинговых» фонарей яркостью 1200 люмен на задней панели. Они способны освещать пространство на расстоянии до 8 метров и могут работать как вспышка или в режиме SOS (три варианта сигнала). Кроме того, Fire 5 Ultra получил более продвинутую основную камеру на 48 Мп (OmniVision OV48B2Q), 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD до 2 ТБ.

Обе модели оснащены чипсетом Helio G81, работают на Android 15 и имеют 6,6-дюймовый HD+ LCD-дисплей с частотой 90 Гц. В Ultra установлена фронтальная камера Sony IMX355 на 8 Мп. Смартфон снабжён аккумулятором на 13 000 мА·ч с поддержкой 18-Вт проводной и 5-Вт обратной зарядки, боковым сканером отпечатков, настраиваемой клавишей, NFC и отдельным слотом для microSD. Устройство соответствует стандарту MIL-STD-810H и защищено по IP68 и IP69K.

Fire 5 Pro, в отличие от старшей версии, не получил фонарей, а его основная камера ограничена 13 Мп (Samsung ISOCELL S5K3L6). Также у него 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Обе новинки будут доступны в цветах Forest Green, Blaze Orange и Twilight Gray. Цена Fire 5 Pro составит $169,99, а Fire 5 Ultra — $199,99.



