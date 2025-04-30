В этом году китайская DOOGEE впервые приняла участие со стендом в выставке «Связь-2025», которая прошла в столичной КВЦ «ЭкспоЦентр» с 22 по 25 апреля, представив широкий спектр своей продукции, в том числе устройства с функциями искусственного интеллекта. Компания работает на рынке с 2013 года и специализируется на производстве защищенных телефонов, смартфонов, планшетов и умных гаджетов. DOOGEE является дочерней компанией крупного китайского концерна KVD International Group, который с 2002 года занимается производством и обслуживанием телекоммуникационного оборудования. Ее штаб-квартира находится в китайском Шэньчжэне. Решения DOOGEE доступны в более чем 80 странах. У нее уже свыше 300 собственных патентов, поэтому компания заслуженно занимает первое место в сегменте защищенных телефонов. В 2023 году объём продаж DOOGEE превысил 15 млн устройств на общую сумму $27,6 млн, из которых порядка 3 млн штук составили именно защищенные смартфоны.

Среди самых интересных представленных на стенде DOOGEE смартфонов следует отметить модели в серии V Max, которая создана, в первую очередь, для путешественников и любителей экстрима.

V Max Plus со включенным встроенным проектором способен непрерывно работать до 3 часов без подзарядки

У флагманских моделей V Max Pro и V Max Plus, оснащенных 6,58-дюймовым Full HD дисплеем с частотой обновления 120 Гц, появился старший брат V Max Play — первый в мире защищённый смартфон со встроенным проектором, мощным кемпинговым фонарём и сигнальным светом. Экран у модели V Max Play чуть больше — 6,78-дюймов, но также с разрешением Full HD с частотой обновления 120 Гц. В отличии от V Max Pro и V Max Plus, оснащенных 6-нм процессором MediaTek Dimensity 7050 в связке с 16 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 512 ГБ, на борту V Max Play 4-нм процессор MediaTek 24M (MT7300) с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенного хранилища.

Мощный двойной фонарь V Max Plus унаследовал у модели V Max S

Роднит все три устройства батарея емкостью 22 тысяч мА·ч, быстрая зарядка мощностью 33 Вт, поддержка мобильных сетей 5G и спутниковых систем навигации GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou. В отличие от V Max Pro и V Max Plus, снабженных кабельной обратной 2,5-ваттной зарядкой, у новинки имеется обратная беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, которая позволяет оперативно подзарядить другие гаджеты при необходимости. Но основная фишка V Max Play — это светодиодный проектор с разрешением 480p и функцией автоматической фокусировки для проецирования картинок и видео на любую поверхность, а также двойная система освещения для кемпинга, которую он унаследовал от младшей модели в линейке V Max S.

Система камер у всех V Max тоже отличатся. Модель V Max Play снабжена тройной основной камерой с главным модулем на 108 МП, широкоугольным макрообъективом на 8 МП, камерой ночного видения на 20 МП и фронтальной камерой на 32 МП. V Max Plus отличается от нее главным модулем на 200 Мп, а V Max — фронтальной камерой на 16 МП.

Все защищенные смартфоны в этой серии работают на ОС Android 14 и снабжены функционалом на основе искусственного интеллекта для обработки фотографий и видеороликов, а также соответствуют стандартам защиты от воды и пыли IP68 и защите от падений военного класса MIL STD 810H. Все три модели поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц) и Bluetooth версии 5.2 (V Max Play – версии 5,4) для подключения к другим устройствам. При габаритах порядка 178×83×27 мм вес этих устройств превышает полкилограмма, что неудивительно при столько мощной аккумуляторной батарее.

Защищенный смартфон DOOGEE Fire 6 Max со встроенным тепловизором

В серии смартфонов Fire 6 DOOGEE показала новую защищенную модель Fire 6 Max со встроенным тепловизором на базе двух инфракрасных ламп, которая способна уверенно распознавать объекты в температурном диапазоне от -15 до 150 °С с точностью до 2°С на расстоянии до 500 м, и светодиодным фонариком с двумя источниками со световым потоком по 120 люмен. В оснащение Fire 6 Max входит 6,72-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2400 пиксел с частотой обновления 120 Гц, 6-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель на 256 ГБ. Также новинка снабжена быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и аккумуляторной батареей емкостью 20800 мА·ч, которая может использоваться для зарядки других устройств с максимальной мощностью 10Вт. Ее заряда хватает на 150 часов непрерывного общения, а в режиме ожидания ее ресурс достигает 3100 часов. По части фотосъемки Doogee Fire 6 Max предлагает использовать 4 камеры: основную на 50 Мп, ночную на 20 Мп, сверхширокую на 8 Мп и фронтальную на 16 Мп. Смартфон работает на ОС Android 14, также способен подключать искусственный интеллект для редактирования фотографий и видеороликов, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц), Bluetooth версии 5.2 и соответствует стандартам защиты от воды и пыли IP68/IP69K и военному стандарту MIL STD 810H. Разумеется, Fire 6 Max может работать в сетях 5G и поддерживает все основные спутниковые системы навигации, включая GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou. Данная новинка будет интересна не только любителям охоты и рыбалки, но и сотрудникам охранных и поисковых служб, а также специалистам различных промышленных предприятий.

S200 Plus с двумя дисплеями

О геймерах, которым нужны защищенные мобильные устройства, DOOGEE тоже не забыла, приготовив им продвинутую модель с поддержкой 5G в брутальном дизайне S200 Plus с 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 60 Гц на задней панели и 6.72-дюймовым основным дисплеем FHD+ с частотой 120 Гц. Также на борту новинки мощный 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7300, 16 ГБ ОЗУ, встроенный накопитель емкостью 512 ГБ, аккумулятор 11 тысяч мА·ч с 33-ваттной зарядкой и с возможностью обратной зарядки мощностью 18Вт. С фотосъемкой у S200 Plus тоже все очень достойно: основная камера на 100 Мп, ночная на 20 Мп, макрокамера на 2 Мп и фронтальная на 32 Мп.

Blade GT Ultra и Blade GT Pro

В портфолио DOOGEE относительно недавно появились легкие защищенные смартфоны серии Blade GT с умной подсветкой и поддержкой 5G. При габаритах 178,5×83,5×10,5 мм их вес всего 260 гр, поэтому эти смартфоны можно рекомендовать широкой аудитории, ведущей активный образ жизни. Обе модели — Blade GT Ultra и Blade GT Pro — полностью соответствуют стандартам защиты от воды и пыли IP68/IP69K и военному стандарту MIL STD 810H. Смартфон Blade GT Ultra, в отличии от ранее представленной модели Pro c процессором MediaTek Dimensity 7025 и 12 ГБ ОЗУ, оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300, 16 ГБ ОЗУ и настраиваемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать, например, с частотой и громкостью музыки и превратить гаджет в портативную DJ-станцию с динамиком мощностью 1,5 Вт и громкостью 118 дБ. Также можно настроить определенный цвет подсветки для соответствия звонкам, сообщениям и т.д. Набор камер у модели Ultra включает основную на 100 Мп, сверхширокую на 5 Мп и фронтальную на 32 Мп. Мощности аккумуляторных батарей смартфонов серии Blade GT — 5800 и 5500 мА·ч хватит почти на сутки непрерывного общения или прослушивания музыки.

Первый ультратонкий смартфон DOOGEE M60 с проектором

В сегменте смартфонов без прорезиненного противоударного покрытия DOOGEE также представила ряд новинок, некоторые из которых компания демонстрировала в марте текущего года на выставке MWC 2025 в Барселоне (Испания). На стенде красовался смартфон серии Moment: M60 — первый ультратонкий смартфон с возможностью проецирования на любую поверхность и уникальным аккумулятором с кремниевым анодом. Несмотря на толщину 9,5 мм устройство оснащено системой охлаждения с уровнем шума ниже 30 дБ, что позволяет применять функцию проектора в офисных и домашних помещениях.

У M60 6,79-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением HD+, основная камера на 50 МП, макрокамера на 2МП и фронтальная на 5 МП, а также 8 МП телеобъектив с оптическим зумом. Он работает под управлением ОС Android 14 на процессоре Unisoc T7200 (T606) в сочетании с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Аккумулятор M60 имеет емкость 5 тысяч мА·ч, а сам смартфон соответствует стандартам защиты от воды и пыли IP68/IP69K. M60 может проецировать изображение с разрешением 854×480 пиксел на расстояние 2 м с яркостью 76 ANSI люмен.

Продвинутый смартфон DOOGEE P70 Pro с 5-кратным оптическим зумом

Также среди новинок, приехавших на выставку «Связь-2025» прямо из Барселоны, оказались смартфоны DOOGEE P70 и P70 Pro. Они имеют во многом схожий дизайн и 6,73-дюймовую AMOLED-панель c частотой обновления 120 Гц. Смартфон P70 получил процессор MediaTek Dimensity 7050, всего лишь 4 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, в то время как в Pro применяется процессор Dimensity 7300, 16 ГБ ОЗУ и накопитель объемом 1 ТБ. У обеих моделей на задней панели имеется основная камера на 50 МП, широкоугольная камера на 8 МП и макрокамера на 2 МП, а Pro дополнительно снабжена 8-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и фронтальной камерой на 32 МП, а не на 16 МП, как у P70. Оба смартфона имеют аккумулятор емкостью 5050 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Для наглядной демонстрации своих возможностей модель Blade GT Ultra работала на стенде DOOGEE в аквариуме с водой

Среди прочих смартфонов на стенде DOOGEE стоит отметить защищенную по стандартам IP68/IP69K/MIL-STD-810H модель Fire 3 Pro с ОС Android и аккумулятором 8350 мА·ч, а также Note59 Pro+ толщиной 8,6-мм с аккумулятором 6250 мА·ч и 512 ГБ встроенной памяти.

Также DOOGEE представила широкую линейку умных гаджетов для здоровья и фитнеса, в числе которых серия умных часов D43(GPS)/D43B(GPS), предназначенных для отслеживания основных показателей здоровья и использования при фитнес-нагрузках, элегантные женские часы D39B, универсальная модель D32FA с премиальным дизайном, AMOLED-экраном и алюминиевым корпусом, а также часы для путешественников G01 с 1,95-дюймовым дисплеем, чипом Realtek 8773EWE и поддержкой Bluetooth 5.3. Все устройства снабжены арсеналом функции ИИ, включая доступ к встроенной системе, аналогичной ChatGPT и мгновенный перевод.

Также на выставке DOOGEE продемонстрировала планшет Tab E3 Max с 14-дюймовым экраном, серию 11-дюймовых планшетов Go, а также ряд прочих популярных моделей планшетов и смартфонов, например, Speed с киберпанк дизайном для геймеров, и многое другое.