Компания EA официально объявила дату выхода шутера Battlefield 6 — игра появится 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam, Epic Games и приложение EA Play). Вместе с анонсом опубликованы новые подробности о многопользовательском режиме.

Возвращаются классические режимы и появляются новые карты

В новом трейлере и во время прямой трансляции EA сделала акцент на мультиплеере, который традиционно является главным элементом серии Battlefield. В игру вернутся режимы Conquest, Rush и Breakthrough, а также стандартные для жанра Team Deathmatch, Squad Deathmatch, Domination и King of the Hill.

Новым режимом станет Escalation — команды будут сражаться за контроль над несколькими точками на карте. Среди локаций заявлены Египет, Гибралтар, Таджикистан и Бруклин, а также переработанная карта Operation Firestorm из Battlefield 3.

Игрокам доступно четыре класса и улучшенные механики

Как и в предыдущих частях, геймплей построен вокруг четырёх классов: Assault, Support, Recon и Engineer. В числе новых функций — возможность перетаскивания раненых союзников в укрытие перед реанимацией (Drag and Revive), крепление оружия к стенам для уменьшения отдачи и расширенная система разрушения окружения с участием танков, дронов, ракетных ударов и даже гигантских молотов.

Две бета-версии в августе

Открытые бета-тесты Battlefield 6 пройдут в два этапа: 9–10 августа и 14–17 августа. Это позволит игрокам опробовать ключевые режимы и карты до официального релиза. На фоне сообщений о сложностях в разработке и кризисе в индустрии AAA-игр, подобная активность со стороны EA даёт фанатам надежду на качественный релиз.