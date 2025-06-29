Компания Acer сделала интересное решение для мобильных профессионалов — портативный монитор PD163Q с двумя экранами в одном компактном корпусе. Это устройство появилось на российском рынке весной 2025 года и позиционируется как инструмент для тех, кому нужна максимальная многозадачность без привязки к стационарному рабочему месту. Попробуем, протеситруем и расскажем, насколько это удобно. Погнали!

Концепция и позиционирование Acer PD163Q

PD163Q представляет собой уникальное решение, объединяющее два полноценных 15,6-дюймовых экрана в складной конструкции, напоминающей ноутбук. Устройство ориентировано на дизайнеров, программистов, финансовых аналитиков, видеомонтажеров и всех, кому важна возможность работать с несколькими приложениями одновременно в мобильных условиях. Основная идея заключается в том, чтобы дать пользователю возможность иметь при себе полноценную двухэкранную рабочую станцию размером с обычный ноутбук.

Монитор весит 1,55 кг и имеет толщину около 2,5 см в сложенном состоянии. Это делает его достаточно портативным для переноски в рюкзаке или сумке, хотя по современным меркам устройство нельзя назвать ультракомпактным. Тем не менее, учитывая наличие двух экранов, такие габариты выглядят разумным компромиссом между функциональностью и мобильностью.

Технические характеристики и качество изображения Acer PD163Q

Монитор поставляется в привычной для Acer коробке. Внутри есть всё необходимое для подключения: два кабеля USB-C (один потолще, через него можно передавать данные), кабель HDMI, один адаптер с USB-C и тряпочка, чтобы протирать пыль и отпечатки с дисплеев.





Каждый из двух экранов имеет диагональ 15,6 дюйма и разрешение Full HD (1920×1080 пикселей). Используются IPS-матрицы, обеспечивающие углы обзора до 170 градусов.Яркость составляет 250 кд/м², контрастность достигает 100 000 000:1, а цветовой охват включает 16,7 миллиона цветов. Частота обновления стандартная для офисных мониторов — 60 Гц, время отклика составляет 8 мс. Сами мониторы сделаны из пластика, что неплохо, но материал довольно маркий, отпечатки и пыль липнут только так. А вот ножка чувствуется надёжной, она из металла, не люфтит, в общем, сделана добротно.

Качество изображения можно охарактеризовать как приемлемое для рабочих задач, но не выдающееся. Цветовой охват составляет около 97% sRGB, что подходит для большинства офисных приложений. Однако пользователи отмечают заметную неравномерность подсветки, особенно по краям экранов, а также различия в яркости и цветопередаче между двумя дисплеями. Это типичные недостатки бюджетных портативных мониторов, которые становятся более заметными при наличии двух экранов рядом.





Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync для более плавного отображения динамичного контента. Также реализован комплекс технологий Acer VisionCare, включающий фильтр синего света BlueLightShield и защиту от мерцания, что делает длительную работу более комфортной для глаз.

Конструкция и эргономика Acer PD163Q

Складная конструкция PD163Q является его главной особенностью и одновременно источником как преимуществ, так и ограничений. Устройство может раскрываться под углом до 315 градусов, что обеспечивает гибкость в настройке рабочего пространства. Встроенная подставка работает стабильно и позволяет регулировать угол наклона в широком диапазоне.





Качество сборки оценивается как приемлемое, но не премиальное. Корпус выполнен в темно-сером цвете, петли работают плавно, хотя некоторые пользователи отмечают, что устройство ощущается недостаточно солидным для своей цены. Кнопки управления располагаются рядом с разъемом для наушников и включают стандартный набор функций, но их расположение за подставкой не всегда удобно в повседневном использовании.

Монитор поддерживает крепление VESA 75×75 мм, что расширяет возможности его размещения. Это позволяет использовать устройство не только как портативное решение, но и как стационарный двухэкранный монитор для домашнего офиса.

Подключение и совместимость Acer PD163Q

PD163Q оснащен двумя портами USB Type-C с поддержкой питания до 15 Вт каждый, одним портом Mini HDMI 1.4 и 3,5-мм разъемом для наушников. Встроенные стереодинамики мощностью 2 Вт справляются с базовыми задачами, но их качество оставляет желать лучшего, поэтому для серьезной работы лучше использовать наушники или внешние динамики.

Здесь кроется одна из основных проблем устройства. Несмотря на заявленную возможность работы от одного USB-C кабеля, на практике это работает далеко не всегда. Часто удается запустить только один экран, а для полноценной работы двух дисплеев требуется установка специальных драйверов и использование нескольких кабелей одновременно. Вообще я нашёл три работы режима дисплея. Если не ставить никаких драйверов, то базово мониторы поддерживают одну из двух опций:



Зеркальное отображение одного и того же изображения на двух мониторах (мы так и не смогли придумать, зачем это нужно)

Единое изображение, которое отображается на двух экранах как на одном большом дисплее

А вот если установить драйвер (на сайте его, кстати, нет. Нужный файл есть в самом мониторе, поэтому надо будет подключить его по USB-C к компьютеру, иначе ничего не произойдёт), то два экрана могут работать отдельно и независимо. Это небольшой нюанс, который надо сделать один раз.

Куда больше раздражает нестабильность. Иногда устройство теряет связь с источником и картинка на секунду прерывается. Причём неважно, будет ли включено два USB-C, будет ли подключение по HDMI, всё равно периодически происходит этот глюк. В итоге тестов самым стабильным себя показал вариант подключения по HDMI, когда два USB-C подключены к сети через адаптеры. Хотя этот вариант не выглядит слишком мобильным, т.к. придётся таскать с собой три кабеля и адаптер. Кроме того, USB-C в мониторе работает только на вход. То есть, заряжать через него устройства или подключить как-то MacBook, чтобы сэкономить на портах, не получится.

Практическое применение Acer PD163Q

В реальной работе PD163Q показывает себя как полезный инструмент для определенных задач. Для работы с документами, электронными таблицами и текстом устройство подходит отлично. Можно редактировать документ на одном экране, а на втором отслеживать почту, справочные материалы или веб-страницы. Верхний экран находится на комфортном для глаз уровне, что делает его основным рабочим пространством. Недокументированная фича, которой я неоднократно пользовался — ставить монитор вертикально. Да, не так надёжно, но открывает дополнительные опции.

Творческие профессионалы могут использовать монитор для видеомонтажа, работая с таймлайном на одном экране и просматривая результат на другом. IT-специалисты оценят возможность писать код на одном дисплее и тестировать приложения на втором. Финансовые аналитики могут отслеживать графики и данные одновременно на двух экранах. Единственный нюансы — разрешение тут FullHD. Если у вас Macbook или ноутбук с разрешением 2-4K, то разница будет заметна и постепенно начнёт раздражать.

Для игр устройство подходит ограниченно. Время отклика 8 мс и значительная задержка ввода делают его не лучшим выбором для динамичных игр. Однако для стратегий или игр, где полезно иметь справочную информацию на втором экране, монитор вполне применим. В целом, основное применение этих мониторов — для вывода доп. интерфейсов, статистики, данных, особенно тех, что нужно мониторить в реальном времени.

Сравнение с альтернативами

По цене 38 999 рублей в России PD163Q конкурирует как с двумя отдельными портативными мониторами, так и с более традиционными решениями. С одной стороны, получается около 19 500 рублей за каждый экран, что выглядит разумно. С другой стороны, за те же деньги можно купить два качественных портативных монитора с лучшими характеристиками, хотя и менее удобными в транспортировке. Главное преимущество PD163Q заключается именно в уникальной концепции двух экранов в одном корпусе. Это решение более элегантно и портативно, чем использование двух отдельных мониторов. Складная конструкция с широким диапазоном углов раскрытия предоставляет гибкость, недоступную при других подходах к организации мобильного рабочего места.

PD163Q лучше всего подойдет мобильным профессионалам, которым регулярно нужно работать с несколькими приложениями одновременно. Это консультанты, аналитики, менеджеры проектов, креативщики, IT-специалисты и все, кто ценит возможность иметь полноценное рабочее пространство в любом месте. Устройство особенно полезно для людей, которые часто работают в командировках, коворкингах или кафе. Монитор не подходит геймерам, требующим низкой задержки, и профессионалам, которым нужна высокая точность цветопередачи для работы с графикой. Также стоит учитывать проблемы с подключением, которые могут осложнить ежедневное использование устройства.