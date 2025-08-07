OpenAI представила ChatGPT-5
OpenAI представила GPT-5 — флагманскую AI-модель, которая станет основой следующего поколения ChatGPT. Это первая «унифицированная» модель компании, объединяющая логические способности серии o и скорость отклика GPT-моделей.

С GPT-5 ChatGPT выходит за пределы просто разговорного помощника. Теперь он способен выполнять реальные задачи: создавать приложения, управлять календарём, писать исследовательские резюме и многое другое.

Модель автоматически выбирает оптимальный способ ответа с помощью маршрутизатора в реальном времени — пользователю больше не нужно настраивать параметры вручную.

Глава OpenAI Сэм Альтман назвал GPT-5 «лучшей моделью в мире» и заявил, что это «значительный шаг» к созданию AGI — ИИ, превосходящего людей в большинстве экономически значимых задач.

«Что-то вроде GPT-5 было бы просто немыслимым в любое другое время в истории», — сказал Альтман.

С момента запуска ChatGPT в 2022 году, он стал одним из самых популярных продуктов в мире, достигнув 700 миллионов пользователей в неделю. Теперь GPT-5 становится стандартной моделью даже для бесплатных пользователей.

Что нового в GPT-5:


  • Унифицированная архитектура: объединяет логическое мышление и быстрые отклики.
  • Возможности агента: GPT-5 может выполнять сложные задачи от имени пользователя.
  • Простота использования: автоматический выбор режима ответа.
  • Улучшения в «вибро-кодинге»: GPT-5 может создавать полноценные приложения по текстовому запросу.

Производительность по бенчмаркам:

  • SWE-bench Verified (кодинг): 74.9% — выше, чем у Claude Opus 4.1 (74.5%) и Gemini 2.5 Pro (59.6%).
  • GPQA Diamond (научные вопросы уровня PhD): 89.4% — лидирует над Opus 4.1 (80.9%) и Grok 4 Heavy (88.9%).
  • HealthBench (медицинские запросы): 1.6% галлюцинаций — в разы меньше, чем у GPT-4o (12.9%) и o3 (15.8%).
  • Hallucination rate (общий): GPT-5 с «thinking» — 4.8%, тогда как GPT-4o и o3 — около 20%.
  • Tau-bench (симуляция действий в интернете):
    • Поиск авиабилетов: 63.5% (чуть ниже o3 — 64.8%)
    • Онлайн-шопинг: 81.1% (чуть ниже Opus 4.1 — 82.4%)
Безопасность:

GPT-5 реже ошибается, лучше различает вредоносные и безопасные запросы, чаще отказывает во вредных задачах, и реже отклоняет безобидные.

Новые функции для пользователей ChatGPT:

  • Адаптивные стили общения: можно выбрать один из четырёх новых «характеров» — Циник, Робот, Слушатель, Ботаник.
  • Бесплатный доступ к GPT-5: впервые модель такого уровня доступна без оплаты.
  • Подписки:
    • Plus (20$/мес): увеличенные лимиты.
    • Pro (200$/мес): неограниченный доступ к GPT-5 и GPT-5 Pro.
    • Team, Edu, Enterprise: GPT-5 станет стандартной моделью с новой недели.

Для разработчиков:

  • API-доступ к GPT-5 в трёх размерах: gpt-5, gpt-5-mini, gpt-5-nano.
  • Настраиваемая многословность (verbosity) ответов.
  • Цены:
    • $1.25 за миллион входных токенов
    • $10 за миллион выходных токенов

На этой неделе OpenAI также представила gpt-oss — открытую reasoning-модель, которую можно запускать локально. Однако GPT-5 уже задаёт новый стандарт производительности в ряде задач.

Хотя по ряду критериев GPT-5 сравнима с конкурентами, её реальное преимущество станет понятным только в процессе использования — и то, как она повлияет на развитие индустрии в целом, остаётся главным вопросом.

