OpenAI представила ChatGPT-5

OpenAI представила GPT-5 — флагманскую AI-модель, которая станет основой следующего поколения ChatGPT. Это первая «унифицированная» модель компании, объединяющая логические способности серии o и скорость отклика GPT-моделей.
С GPT-5 ChatGPT выходит за пределы просто разговорного помощника. Теперь он способен выполнять реальные задачи: создавать приложения, управлять календарём, писать исследовательские резюме и многое другое.
Модель автоматически выбирает оптимальный способ ответа с помощью маршрутизатора в реальном времени — пользователю больше не нужно настраивать параметры вручную.
Глава OpenAI Сэм Альтман назвал GPT-5 «лучшей моделью в мире» и заявил, что это «значительный шаг» к созданию AGI — ИИ, превосходящего людей в большинстве экономически значимых задач.
«Что-то вроде GPT-5 было бы просто немыслимым в любое другое время в истории», — сказал Альтман.
С момента запуска ChatGPT в 2022 году, он стал одним из самых популярных продуктов в мире, достигнув 700 миллионов пользователей в неделю. Теперь GPT-5 становится стандартной моделью даже для бесплатных пользователей.
Что нового в GPT-5:
- Унифицированная архитектура: объединяет логическое мышление и быстрые отклики.
- Возможности агента: GPT-5 может выполнять сложные задачи от имени пользователя.
- Простота использования: автоматический выбор режима ответа.
- Улучшения в «вибро-кодинге»: GPT-5 может создавать полноценные приложения по текстовому запросу.
Производительность по бенчмаркам:
- SWE-bench Verified (кодинг): 74.9% — выше, чем у Claude Opus 4.1 (74.5%) и Gemini 2.5 Pro (59.6%).
- GPQA Diamond (научные вопросы уровня PhD): 89.4% — лидирует над Opus 4.1 (80.9%) и Grok 4 Heavy (88.9%).
- HealthBench (медицинские запросы): 1.6% галлюцинаций — в разы меньше, чем у GPT-4o (12.9%) и o3 (15.8%).
- Hallucination rate (общий): GPT-5 с «thinking» — 4.8%, тогда как GPT-4o и o3 — около 20%.
- Tau-bench (симуляция действий в интернете):
- Поиск авиабилетов: 63.5% (чуть ниже o3 — 64.8%)
- Онлайн-шопинг: 81.1% (чуть ниже Opus 4.1 — 82.4%)
Безопасность:
GPT-5 реже ошибается, лучше различает вредоносные и безопасные запросы, чаще отказывает во вредных задачах, и реже отклоняет безобидные.
Новые функции для пользователей ChatGPT:
- Адаптивные стили общения: можно выбрать один из четырёх новых «характеров» — Циник, Робот, Слушатель, Ботаник.
- Бесплатный доступ к GPT-5: впервые модель такого уровня доступна без оплаты.
- Подписки:
- Plus (20$/мес): увеличенные лимиты.
- Pro (200$/мес): неограниченный доступ к GPT-5 и GPT-5 Pro.
- Team, Edu, Enterprise: GPT-5 станет стандартной моделью с новой недели.
Для разработчиков:
- API-доступ к GPT-5 в трёх размерах:
gpt-5,
gpt-5-mini,
gpt-5-nano.
- Настраиваемая многословность (verbosity) ответов.
- Цены:
- $1.25 за миллион входных токенов
- $10 за миллион выходных токенов
На этой неделе OpenAI также представила gpt-oss — открытую reasoning-модель, которую можно запускать локально. Однако GPT-5 уже задаёт новый стандарт производительности в ряде задач.
Хотя по ряду критериев GPT-5 сравнима с конкурентами, её реальное преимущество станет понятным только в процессе использования — и то, как она повлияет на развитие индустрии в целом, остаётся главным вопросом.