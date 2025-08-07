OpenAI представила ChatGPT-5

OpenAI представила GPT-5 — флагманскую AI-модель, которая станет основой следующего поколения ChatGPT. Это первая «унифицированная» модель компании, объединяющая логические способности серии o и скорость отклика GPT-моделей.

С GPT-5 ChatGPT выходит за пределы просто разговорного помощника. Теперь он способен выполнять реальные задачи: создавать приложения, управлять календарём, писать исследовательские резюме и многое другое.

Модель автоматически выбирает оптимальный способ ответа с помощью маршрутизатора в реальном времени — пользователю больше не нужно настраивать параметры вручную.

Глава OpenAI Сэм Альтман назвал GPT-5 «лучшей моделью в мире» и заявил, что это «значительный шаг» к созданию AGI — ИИ, превосходящего людей в большинстве экономически значимых задач.

«Что-то вроде GPT-5 было бы просто немыслимым в любое другое время в истории», — сказал Альтман.

С момента запуска ChatGPT в 2022 году, он стал одним из самых популярных продуктов в мире, достигнув 700 миллионов пользователей в неделю. Теперь GPT-5 становится стандартной моделью даже для бесплатных пользователей.

Что нового в GPT-5:





Унифицированная архитектура : объединяет логическое мышление и быстрые отклики.

: объединяет логическое мышление и быстрые отклики. Возможности агента : GPT-5 может выполнять сложные задачи от имени пользователя.

: GPT-5 может выполнять сложные задачи от имени пользователя. Простота использования : автоматический выбор режима ответа.

: автоматический выбор режима ответа. Улучшения в «вибро-кодинге»: GPT-5 может создавать полноценные приложения по текстовому запросу.

Производительность по бенчмаркам:

SWE-bench Verified (кодинг) : 74.9% — выше, чем у Claude Opus 4.1 (74.5%) и Gemini 2.5 Pro (59.6%).

: 74.9% — выше, чем у Claude Opus 4.1 (74.5%) и Gemini 2.5 Pro (59.6%). GPQA Diamond (научные вопросы уровня PhD) : 89.4% — лидирует над Opus 4.1 (80.9%) и Grok 4 Heavy (88.9%).

: 89.4% — лидирует над Opus 4.1 (80.9%) и Grok 4 Heavy (88.9%). HealthBench (медицинские запросы) : 1.6% галлюцинаций — в разы меньше, чем у GPT-4o (12.9%) и o3 (15.8%).

: 1.6% галлюцинаций — в разы меньше, чем у GPT-4o (12.9%) и o3 (15.8%). Hallucination rate (общий) : GPT-5 с «thinking» — 4.8%, тогда как GPT-4o и o3 — около 20%.

: GPT-5 с «thinking» — 4.8%, тогда как GPT-4o и o3 — около 20%. Tau-bench (симуляция действий в интернете) : Поиск авиабилетов: 63.5% (чуть ниже o3 — 64.8%) Онлайн-шопинг: 81.1% (чуть ниже Opus 4.1 — 82.4%)

:

Безопасность:

GPT-5 реже ошибается, лучше различает вредоносные и безопасные запросы, чаще отказывает во вредных задачах, и реже отклоняет безобидные.

Новые функции для пользователей ChatGPT:

Адаптивные стили общения : можно выбрать один из четырёх новых «характеров» — Циник, Робот, Слушатель, Ботаник.

: можно выбрать один из четырёх новых «характеров» — Циник, Робот, Слушатель, Ботаник. Бесплатный доступ к GPT-5 : впервые модель такого уровня доступна без оплаты.

: впервые модель такого уровня доступна без оплаты. Подписки: Plus (20$/мес) : увеличенные лимиты. Pro (200$/мес) : неограниченный доступ к GPT-5 и GPT-5 Pro. Team, Edu, Enterprise : GPT-5 станет стандартной моделью с новой недели.



Для разработчиков:

API-доступ к GPT-5 в трёх размерах: gpt-5 , gpt-5-mini , gpt-5-nano .

к GPT-5 в трёх размерах: , , . Настраиваемая многословность (verbosity) ответов.

ответов. Цены: $1.25 за миллион входных токенов $10 за миллион выходных токенов



На этой неделе OpenAI также представила gpt-oss — открытую reasoning-модель, которую можно запускать локально. Однако GPT-5 уже задаёт новый стандарт производительности в ряде задач.

Хотя по ряду критериев GPT-5 сравнима с конкурентами, её реальное преимущество станет понятным только в процессе использования — и то, как она повлияет на развитие индустрии в целом, остаётся главным вопросом.