20 августа Google проведёт мероприятие Made by Google, где представит новые смартфоны Pixel, умные часы, наушники и другие устройства. Однако, по данным Winfuture, многие из этих продуктов поступят в продажу лишь в октябре — с задержкой почти в два месяца.
Что ожидается и когда появится в продаже:
- Линейка Pixel 10 — анонс 20 августа, старт продаж 28 августа (через неделю после презентации).
- Pixel Watch 4, Pixel Fold Pro 10 и Pixel Buds 2a — представят на мероприятии, но выпустят только в октябре.
Причины задержки:
По информации источников, проблемы в цепочке поставок повлияли на график выпуска. Например:
- Pixel 10 Pro Fold получил обновлённый дисплей и шарнирный механизм, что усложнило производство.
- Pixel Watch 4 оснащают новым «железом» и изменённой системой зарядки — это тоже требует дополнительного времени.
Google официально не комментирует ни сроки, ни даже сам факт существования этих устройств — всё должно проясниться на презентации.
Что известно заранее:
Утечки уже раскрыли многие детали, но точные спецификации и финальный дизайн станут известны только 20 августа.
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