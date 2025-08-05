20 августа Google проведёт мероприятие Made by Google, где представит новые смартфоны Pixel, умные часы, наушники и другие устройства. Однако, по данным Winfuture, многие из этих продуктов поступят в продажу лишь в октябре — с задержкой почти в два месяца.

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Что ожидается и когда появится в продаже:

Линейка Pixel 10 — анонс 20 августа, старт продаж 28 августа (через неделю после презентации).

— анонс 20 августа, старт продаж (через неделю после презентации). Pixel Watch 4, Pixel Fold Pro 10 и Pixel Buds 2a — представят на мероприятии, но выпустят только в октябре.

Причины задержки:

По информации источников, проблемы в цепочке поставок повлияли на график выпуска. Например:

Pixel 10 Pro Fold получил обновлённый дисплей и шарнирный механизм, что усложнило производство.

получил обновлённый дисплей и шарнирный механизм, что усложнило производство. Pixel Watch 4 оснащают новым «железом» и изменённой системой зарядки — это тоже требует дополнительного времени.

Google официально не комментирует ни сроки, ни даже сам факт существования этих устройств — всё должно проясниться на презентации.

Что известно заранее:

Утечки уже раскрыли многие детали, но точные спецификации и финальный дизайн станут известны только 20 августа.