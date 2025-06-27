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Realme C75 умудрился совместить цену базового смартфона и защиту, достойную флагмана. Представьте себе телефон за разумные деньги, который можно брать в бассейн или принимать с ним душ без страха — именно таким получился C75. Это обычный на вид смартфон, внезапно оказавшийся «амфибией» в мире бюджетников. Но не одной влагостойкостью интересен новый Realme. По позиционированию Realme C75 — типичный представитель недорогой C-серии бренда, пришедший на смену прошлогодним моделям и призванный потеснить конкурентов в лице Redmi 13C и Tecno Spark 20. Чем же он лучше или хуже соперников? Давайте разбираться.

Содержание
1. Дизайн и эргономика Realme C75
2. Экран Realme C75
3. Железо и производительность Realme C75
4. Камера Realme C75
5. Автономность и зарядка
6. Софт и интерфейс
7. Связь и прочее
8. Конкуренты и альтернатива Realme C75
9. Tecno Spark 20
10. Выводы о Realme C75

Дизайн и эргономика Realme C75

С первого взгляда Realme C75 не кричит о своей уникальности — дизайн достаточно сдержанный. Корпус выполнен из прочного пластика, матового на ощупь. В России доступны два цвета — строгий чёрный и эффектный золотистый. Задняя крышка украшена аккуратной металлической пластинкой под цвет корпуса, на которой расположились три «глазка» камеры. Правда, сразу оговоримся: из этих трёх объективов полноценным является только один. Толщина корпуса всего 8 мм, углы сглажены минимально, а боковые грани плоские в духе современных тенденций. Вес смартфона — 196 г, и его хорошо распределённая масса придаёт ощущение надёжности, смартфон не ощущается «игрушкой».

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Realme позаботилась о деталях. Сборка отличная — ничего не люфтит и не скрипит, портов и слотов минимум для максимальной герметичности. Кнопки питания и громкости расположены справа, под большим пальцем; они чёткие, с комфортным ходом. Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку питания — палец естественно ложится на него, разблокировка быстрая. Слева — лоток для SIM-карт, причём приятно удивило решение не экономить на мелочах: слот имеет три разъёма (две Nano-SIM + отдельный microSD).

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Можно одновременно расширить память и использовать две SIM, не выбирая компромиссы. Сам лоток оснащён резиновым уплотнителем. Из интерфейсов на нижнем торце только самое нужное: порт USB-C (стандарта 2.0) для зарядки и данных, микрофон и основной динамик. 


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3.5-мм аудиоразъёма нет — увы, в погоне за влагозащитой и тонким корпусом Realme пожертвовала классическим выходом для наушников. Придётся использовать беспроводные наушники или переходник через USB-C. Это решение немного расстраивает меломанов-консерваторов, но хотя бы оправдано — лишняя дыра в корпусе точно не помогла бы IP69. Кстати, в комплекте производитель предусмотрел приятные бонусы: чехол из прозрачного силикона и уже наклеенную на экран защитную плёнку.

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В целом дизайн Realme C75 можно описать как «практичный минимализм». Он не бросается в глаза вычурными элементами, но и не выглядит дешево. Смартфон ощущается монолитным. Носить его бездумно в кармане с ключами не страшно: пластик не маркий, отпечатки пальцев на спинке почти не видны, а экран прикрыт особым стеклом ArmorShell. Производитель заявляет, что это усиленное стекло с повышенной устойчивостью к ударам и царапинам. Проверять намеренно мы не советуем, но за время тестирования ни одной новой царапины на экране не появилось. С учётом защитной плёнки из коробки можно вообще надолго забыть о мелких потертостях.


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И последнее: Realme C75 не кажется громоздким защищённым устройством, хотя по сути им является. В отличие от брутальных «полукирпичей» с AliExpress, обёрнутых в резину и металл, наш герой выглядит как обычный смартфон — тонкий, аккуратный, даже стильный.

Экран Realme C75

Экран у Realme C75 — приятный сюрприз в бюджетном сегменте. Здесь установлен большой 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (2400×1080). Многие доступные смартфоны до сих пор грешат HD-экранами, но тут картинка чёткая, с плотностью около 392 ppi, отдельные пиксели не бросаются в глаза. Цветопередача заводская близка к естественной: цвета сочные, но без кислотности, белый оттенок нейтральный. Яркость дисплея заявлена на уровне 580 нит и до 690 нит пиково. На практике это значит, что на солнце экран остаётся читаемым — не рекордный запас по яркости, но достаточный. В солнечный летний день, конечно, придётся прикрыть экран ладонью или выкрутить яркость на максимум, но текст и видео остаются различимыми.


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Отдельный плюс — поддержка повышенной частоты обновления 90 Гц. Да, сегодня флагманы щеголяют 120 Гц и выше, но в бюджетном смартфоне увидеть 90 Гц всё ещё приятно. В настройках можно переключаться между 60 и 90 Гц. Режим 90 Гц делает всю анимацию и прокрутку заметно более плавной: лента новостей листается без рывков, интерфейс кажется «легче».

При повседневном использовании экран C75 зарекомендовал себя хорошо. Для видео и игр диагональ самое то — почти 6,72 дюйма позволят насладиться фильмом в дороге или рассмотреть мелочи в игре. Разрешение Full HD+ даёт чёткую картинку: маленькие тексты в браузере или Telegram читаются без напряга для глаз. В динамичных сценах картинка тоже не смазывается — 90 Гц и хорошее время отклика матрицы спасают от шлейфов. ШИМ (мерцание) на низкой яркости не замечен: глаза от экрана не устают даже при длительном чтении ночью (плюс включаем тёмную тему и режим чтения — глаза скажут спасибо). Но, конечно, это не AMOLED, чёрный цвет не абсолютный.

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Из минусов экрана можно отметить лишь толстоватую нижнюю рамку — она чуть шире остальных граней. Но это беда всех недорогих аппаратов, и если для вас важна симметрия без рамок — придётся смотреть на устройства классом выше. В остальном же дисплей Realme C75 приятно удивляет: по четкости и плавности он ближе к среднему классу, чем к ультрабюджету. Скажем прямо, среди конкурентов с HD-экранами у C75 серьезное преимущество. И если вы любите зависать в TikTok или листать соц.сети с фотографиями, этот экран не разочарует — картинка будет чёткой, плавной и вполне яркой даже на улице.

Железо и производительность Realme C75

Под капотом Realme C75 трудится проверенный временем чип MediaTek Helio G92 Max. По сути это слегка разогнанный Helio G96 предыдущих лет. Процессор построен по 12-нм техпроцессу и содержит 8 ядер: 2 производительных Cortex-A75 с частотой до ~2,0 ГГц и 6 энергоэффективных Cortex-A55 по ~1,8 ГГц. В качестве графики — ускоритель Mali-G52 MC2, не новый, но всё ещё способный крутить казуальные 3D-игры. Да, это не модный Dimensity и не Snapdragon 2025 года. Но Realme оснастила C75 аж 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (в обеих версиях на 128 и 256 ГБ хранилища). В сочетании с не самым тяжёлым интерфейсом это даёт гладкую работу в большинстве сценариев. Также тут есть функция Dynamic RAM Expansion — система может выделить до 8 ГБ из хранилища под виртуальную память, расширив общий объём до 16 ГБ. Хотя чудес ждать не стоит — всё упирается в мощность процессора.

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В синтетических тестах герой нашего обзора звёзд с неба не хватает. В AnTuTu (v10) телефон набирает порядка280-290 тысяч баллов, что типично для чипов уровня Helio G9x. Для сравнения, конкуренты Redmi 13C и Spark 20 (с их Helio G85) получают около 220 тысяч — разница ощутима, но на практике не драматическая. GeekBench выдаёт ~420 баллов на одно ядро и ~1245 на мульти-ядерный тест — вполне ожидаемо. Цифры среднего уровня 2022 года, не более.

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За время использования мы гоняли C75 в привычных повседневных задачах. Социальные сети, мессенджеры (Telegram, WhatsApp, ВКонтакте) — всё откликается более или менее быстро. Ленты прокручиваются плавно (благодаря 90 Гц экрану), клавиатура не запинается даже при быстрой печати. Браузер (Chrome и встроенный) держит 5-7 вкладок, между ними можно переключаться без долгих перезагрузок страниц. Тяжёлые сайты немного задумчивы, но в пределах нормы: например, новостные порталы с кучей картинок прогружаются секунды за 2-3.

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Камера запускается не мгновенно, но достаточно быстро (~1 секунда). Снимки сохраняются практически сразу — нет ощущения, что сделал кадр и ждёшь, пока телефон «подумет» (как бывало на очень слабых моделях). Интерфейс камеры тоже работает плавно, переключение режимов и камер без рывков. Видео Full HD 30fpsтелефон пишет уверенно, без пропуска кадров. В целом, в бытовых сценариях Realme C75 ведёт себя молодцом: нет тягучей задумчивости при пролистывании меню, анимации не превращаются в слайд-шоу. Мы даже словили себя на мысли, что забываем о «железе» — аппарат не раздражает подлагиваниями, и этого достаточно, чтобы считать его расторопным для своих денег.

Однако важно понимать предел возможностей. Игры — не конёк Helio G92, но поиграть всё-таки можно. Лёгкие тайтлы вроде Subway Surfers, Candy Crush или Clash Royale идут без проблем — тут и говорить нечего. Спопулярными MOBA и шутерами ситуация терпимая: PUBG Mobile запускается на средне-низких настройках графики и выдаёт ~30 fps без критических просадок. Call of Duty: Mobile аналогично — на средних настройках играется вполне комфортно. Более требовательные Genshin Impact или Fortnite, увы, даются тяжко: даже на минималках Genshin идёт около 20-25 fps, и то с периодическими фризами в замесах. Железо откровенно слабовато для таких игр, плюс сказывается нагрев — спустя 20-30 минут тяжёлой игры корпус ощутимо теплеет в районе камеры. Троттлинг присутствует: в стресс-тесте CPU через 15 минут производительность проседает на ~20%. Но в обычных задачах смартфон практически не греется — пластиковый корпус и невысокая тактовая частота делают своё дело. Перегрева мы не наблюдали вовсе: максимум тёплый, но не обжигающий, даже после часа YouTube или навигации. Так что в руках C75 не превращается в грелку.

Встроенный накопитель — eMMC 5.1, а не UFS, и это, пожалуй, главный компромисс. На практике разница заметна разве что при установке больших приложений и копировании файлов. Игры из Google Play устанавливаются неспешно, а вот на запуск уже установленных приложений скорость памяти влияет мало. Да, флагманы с UFS прочитывают гигабайты за секунды, но в бюджетном сегменте eMMC — частый гость (тот же Redmi 13C в базовых версиях тоже с eMMC). Главное, что внутренней памяти достаточно: варианты 128 ГБ или 256 ГБ позволят не удалять фото каждый месяц. К тому же, всегда можно вставить карту памяти (до 1-2 ТБ поддерживается) — и тут Realme получает ещё одно очко против конкурентов, у которых гибридный слот. Здесь же microSD кладётся в отдельный лоток, не мешая двум SIM-картам.

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Отдельно упомянем AI-фишки Realme C75. В настройках производительности есть режим «AI Boost», который обещает ускорить работу в ресурсоёмких задачах. Мы включали и выключали его — особой разницы незаметно, разве что в бенчмарках цифры на пару процентов выше. Возможно, AI Boost пригодится, если вы монтируете видео на телефоне или играете — он старается держать частоты чипа повыше (ценой нагрева и расхода батареи). Также система умеет сама оптимизировать ресурсы: ненужные фоновые процессы выгружаются, очистка оперативки по расписанию и т.д. Эти умные мелочи работают незаметно, но, видимо, делают своё дело — система реально остаётся плавной, фризов нет, несмотря на не самый свежий процессор.

Что ж, резюмируем: по производительности Realme C75 — крепкий середнячок. Он превосходит прямых конкурентов (Helio G92 vs Helio G85 даёт +20-30% запаса), но, конечно, уступает любому смартфону за те же деньги на базе Dimensity или Snapdragon с 5G. Зато цена C75 ниже, чем у 5G-аппаратов, да и упор сделан на других качествах. В повседневной жизни телефон не мучает пользователя тормозами, справляется с популярными приложениями, позволяет посмотреть видео в Full HD и даже поиграть во что-то не слишком тяжёлое. Лаги могут проявиться, если вы нагрузите его как флагман — открыть десяток тяжеленных вкладок в Chrome, вести прямой эфир и параллельно рендерить видео — но это явно не сценарии для бюджетного устройства. Большинству пользователей возможностей C75 хватит за глаза: позвонить, написать, мемы в сети посмотреть, да и в тот же PUBG побегать вечерком. А требовательным геймерам… ну что ж, им прямая дорога копить на что-то вроде Realme GT 7 Pro.

Камера Realme C75

Несмотря на внушительный блок с тремя объективами, камера в Realme C75 всего одна. Это основной модуль с разрешением 50 Мп и светосилой f/1.8. Остальные «камеры» — просто обманка. Можно с грустью вздохнуть: лучше бы этот блок вообще убрали и не дразнили фантомным блоком. Но что уж есть. Ультраширокоугольной камеры, телевика или полноценного макро тут нет — и это ожидаемо в бюджетнике.

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Днём на камеру можно получить сносные снимки. При хорошем освещении 50 Мп модуль выдаёт кадры с достойным уровнем деталей. Динамический диапазон для этого класса удивил в лучшую сторону: авто-HDR работает корректно, выравнивая экспозицию на сложных сценах. В большинстве случаев небо не «высвечивается» в белую кашу, и в тенях сохраняются детали. Но чудес ждать не стоит — в экстремальных контрастах (например, объект на фоне яркого солнца) часть деталей теряется, но в среднем HDR спасает кадры. Фотографии выглядят достаточно контрастно и насыщенно, но без перебора — для соцсетей можно публиковать даже без фильтров, разве что слегка подкрутить резкость или экспозицию по вкусу. Отдельно порадовала функция AI Scene Enhancement — алгоритмы распознают сцену (еда, природа, текст и т.д.) и чутка подправляют снимок: где-то улучшат сочность, где-то повышат чёткость. Делается это мягко, без ядовитого «китча» — например, зелень травы станет чуть ярче, небо чуть синее, но в разумных пределах. Если AI переборщит — его всегда можно отключить одним тапом.

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Дневные фото при 12-мегапиксельном авто режиме (пиксели объединяются 4-в-1) выходят размером около 3-4 МБ, с разрешением ~4080×3072. Шумов днём практически нет. Что действительно ограничивает камеру, так это отсутствие оптической стабилизации (OIS) — впрочем, её и не ждёшь в данном ценовом сегменте.

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Можно переключить режим съёмки в 50 Мп в приложении камеры позволяет снять в полном разрешении. Честно говоря, особого смысла в этом немного: такие фото весят под 15-20 МБ, а выигрыша в деталях минимум. На экране смартфона разницы не видно вовсе, на компьютере при 100% увеличении — едва уловимые дополнительные детали в центе кадра, зато по углам качество заметно падает. Я бы рекомендовал снимать в штатном 12 Мп режиме — экономия памяти и скорости, а результат почти тот же.

Портретный режим на Realme C75 есть, но помним — второго специализированного объектива для глубины нет. Таким образом, размытием фона командует чисто софт. При съёмке человека фон размывается аккуратно, алгоритмы стараются обвести объект по контуру. Иногда проскакивают ошибки — сложные элементы вроде волос или кистей рук могут частично уйти в размытие. Но для нетребовательных задач портреты вполне пригодны: боке выглядит естественно(имитация диафрагмы настраивается, можно выбрать степень размытия).

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Зум — только цифровой. В интерфейсе камеры предусмотрены кнопки 2x и 5x, но это чисто софтовое приближение. До 2х включительно фотографии ещё сохраняют приемлемое качество. А вот 5х-зум и дальше — уже баловство. Картинка становится мыльной, детализация резко падает, появляются акварельные артефакты от шумодава. Для экстренных случаев пойдёт, но использовать 5x для каких-то художественных фото бессмысленно. В общем, зум у C75 скорее номинальный.

Ночные снимки получаются, но к качеству есть много вопросов. В сумерках автоматический режим старается держать ISO пониже, выдержку побыстрее, но без ночного режима фото выходят темноватыми и шумноватыми. Экспозиция задрана, детализация исчезает, шумов масса. Если хочется снимать ночью, то тут, конечно, надо выбирать флагман, бюджетные смартфоны с таким не справятся.

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Фронтальная камера у Realme C75 имеет 8 Мп разрешения, объектив без автофокуса, апертура около f/2.0. Она находится в аккуратном вырезе сверху экрана. Селфи днём получаются нормальные: детализация приемлемая, цвета натуральные. Есть портретный режим и на фронталке — программно размывает фон, иногда грубовато по контуру волос, но для видеозвонков и сторис сойдёт. В приложении камеры традиционно присутствуют бьютификаторы: можно разгладить кожу, увеличить глаза, сузить лицо — весь арсенал для любителей отредактировать себя.

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Realme C75 записывает видео максимум в Full HD (1080p) при 30 кадрах/с на основную камеру. 4K или 60 fps ему не подвластны — да и процессор этого не умеет. Качество видеозаписи стандартное: днём картинка чёткая, с натуральными цветами, автоэкспозиция подстраивается плавно при смене сцены. Электронная стабилизация (EIS) заявлена, и она есть — при съёмке видео софт немного кропает кадр и сглаживает тряску. Но вот бежать и снимать не стоит — сильную тряску EIS не компенсирует полностью, получается «желе». Звуковая дорожка пишется в стерео, качество звука среднее: голосовые заметки и речь на видео звучат членораздельно, но без глубоких басов. Шумы ветра микрофон пытается гасить, иногда даже успешно, но при сильном ветре будут артефакты. Фронталка пишет видео тоже 1080p/30fps, при хорошем освещении — вполне ничего для видеозвонков. Стабилизации на фронтальной камере нет, так что лучше держать руку неподвижно.

Автономность и зарядка

Если защита — главная фишка Realme C75, то второй козырь — автономность. Смартфон оснастили аккумулятором ёмкостью 6000 мАч (точнее 5828 мАч номинально, но суть — почти «powerbank» внутри). В 2025 году всё больше моделей получают батареи на 6000, постепенно смещая планку стандартных 5000 мАч. Realme C75 — из таких долгожителей. Что это даёт на практике? Да то, что о розетке можно практически забыть.Смартфон живёт очень долго от одного заряда.

В наших тестах аппарат уверенно держался 2 дня при смешанном использовании. Любители все время сидеть в смартфоне тоже будут довольны: по данным производителя, C75 способен выдать до 25 часов непрерывного просмотра видео или до 7 часов игр нон-стоп. Это очень внушительные цифры. В реальности: видео на YouTube (Wi-Fi, средняя яркость) разрядило батарею примерно на 4% за час, то есть теоретически порядка 20-24 часов YouTube-воспроизведения возможны. Телефонные разговоры разряжают C75 слабо: около 1-2% за час обычного звонка. В режиме навигатора (экран включён, GPS, мобильная сеть) расход больше — примерно 10-12% за час поездки, что всё равно позволяет использовать смартфон как навигатор целый рабочий день без подзарядки. Для зарядки у смартфона есть SuperVOOC на 45 Вт. И это ещё одна приятная редкость для бюджетного сегмента. Многие конкуренты до сих пор комплектуются 18-ваттными, а то и 10-ваттными зарядниками.

Софт и интерфейс

Realme C75 работает на Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0. Интерфейс Realme UI за последние годы отточен и, можно сказать, вышел на уровень конкурентов вроде MIUI и OneUI. Здесь он предстал лёгким, симпатичным и понятным. Буквально с первого запуска всё ощущается знакомо: рабочие столы, меню приложений (его можно включить или отключить на выбор), шторка уведомлений с плитками быстрого доступа — никаких радикальных экспериментов. Тем, кто привык к чистому Android, тоже будет несложно разобраться: realme UI хоть и видоизменила многие значки и меню, логика осталась интуитивной.

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Оболочка радует обилием дополнительных функций. В Realme C75 компания даже добавила фишки, которые встречались ранее только в более дорогих моделях. Например, присутствует интерактивная Mini Capsule 3.0. Вокруг выреза фронталки на экране могут отображаться анимации: индикатор заряда при подключении кабеля, уведомления о шагомере, использовании данных и пр. Это такая милая мелочь, которую многие оценят — телефон как будто общается с вами подсветкой вокруг камеры.

Из полезных штук оболочки отметим боковую смарт-панель. Смахнув от края, выдвигается узкая панель, куда можно добавить ярлыки приложений или функций для быстрого доступа. Но у Realme она умеет больше: туда же можно перетащить файлы — фото, текст — чтобы потом быстро прикрепить в другом приложении. Такая себе «полочка» для временного хранения — удобно, когда нужно, например, скопировать несколько фото из галереи и переслать их в мессенджере: кинул на панель, открыл чат, забрал с панели. Также Realme UI 5.0 поддерживаетгибкие окна (floating windows): любое приложение можно свернуть в мини-окошко поверх экрана и таскать куда удобно. Скажем, смотреть видео в плавающем окне и параллельно переписываться — не вопрос. Или держать калькулятор поверх браузера. Всё работает шустро, окна легко сворачиваются в пузырёк и разворачиваются обратно.

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Интерфейс логичен: настройки разбиты по категориям, если лень искать — есть удобный поиск по настройкам. На русском языке всё переведено корректно, кривых машинных фраз не встретилось. Есть тёмный режим (можно включить по расписанию), он равномерно окрашивает и системные приложения, и многие сторонние. В оболочке присутствуют фирменные фишки: жесты, режим использования смартфона одной рукой. Для геймеров имеется игровой режим: он блокирует уведомления, оптимизирует ресурсы под игру и даже позволяет вывести счетчик fps.

Кстати, realme UI 5.0 основан на Android 14 и, скорее всего, получит обновление до Android 15 в будущем (точных гарантий бренд не давал, но обычно C-серия получает 1 крупное обновление ОС). Обновления безопасности тоже прилетают: за пару недель использования мы получили один патч с фиксом багов и свежими security-патчами. Это вселяет надежду, что устройство не забросят хотя бы в первый год.

Связь и прочее

Realme C75 оснащён всеми основными модулями связи, за исключением 5G, но он в России и не работает. Начнём с сотовых модулей: смартфон поддерживает GSM/3G/4G LTE на множестве частот. В России и Европе он без проблем ловит 4G в диапазонах B3, B7, B20 и т.д. Качество приёма хорошее — там, где другие телефоны показывали 1-2 деления LTE, C75 тоже оставался на связи, не скатываясь в 3G. C75 может похвастаться поддержкой VoLTE и VoWiFi. Если оператор предоставляет звонки по 4G или Wi-Fi, конечно.

Беспроводные интерфейсы представлены двухдиапазонным модулем Wi-Fi 5 (802.11ac). Он цепляется как к 2.4 ГГц сетям, так и к 5 ГГц. Радиус приёма стандартный: через две стены от роутера сигнал ещё уверенный. Новейшего Wi-Fi 6 тут нет, но это и не критично для бюджетного устройства. Bluetooth 5.1 — практически самая свежая версия (сейчас уже есть 5.3, но разницы пользователь не почувствует). Беспроводные наушники подключаются быстро, держат связь стабильно на расстоянии 8-10 метров через стену. Поддерживаются кодеки AAC, SBC — AptX нет (как и на большинстве MediaTek), LDAC тоже не завезли. А вот NFC-модуля в Realme C75 нет. То есть бесконтактные платежи не будут работать. Вероятно, Realme убрала его ради удешевления или экономии энергии.

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Навигация на Realme C75 реализована на базе чипа GPS/Глонасс/BeiDou. Холодный старт (запуск GPS с нуля) занимает секунд 5-7 — телефон быстро находит спутники. В картах определяет местоположение точно до 3-5 метров. При использовании навигатора в машине проблем не возникло: и GPS, и ГЛОНАСС работают чётко. Электронный компас присутствует — карта правильно ориентируется по направлению, куда вы повернуты, что удобно при пеших прогулках. В C75 есть полный набор базовых сенсоров — акселерометр, освещения, приближения, гироскоп (виртуальный, но с работой справляется).

Как я и сказал в начале, Realme C75 защищён от пыли и влаги. Официально он сертифицирован по стандарта IP68/IP69. Его можно полностью погрузить в воду на глубину до 1.5-2 метров на 30 минут, а также мощную струю воды под давлением. Кроме того, смартфон прошёл тестироване по военному стандарту MIL-STD-810H, это означает, что он выдерживает удары и вибрации. В недорогих смартфонах, конечно, обычно такой защиты нет.

Конкуренты и альтернатива Realme C75

В сегменте около 15-18 тысяч рублей у Realme C75, конечно, есть соперники.

Xiaomi Redmi 13C

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Прямой конкурент от главного игрока бюджетного рынка. Redmi 13C предлагает 6.74″ IPS-дисплей с частотой 90 Гц, но разрешение всего HD+ (720p) против Full HD+ у Realme. В итоге экран у Redmi заметно менее чёткий, хоть и тоже плавный. Процессор — Helio G85, чуть слабее, чем G92 Max в C75. В повседневной работе оба схожи, но Realme получше справляется с тяжёлыми задачами и в бенчмарках впереди примерно на 25%. Зато Redmi 13C оснащается модулем NFC — для многих это плюс, можно платить смартфоном. По камерам: 50 Мп основной модуль и там, и там, качество фото днём сопоставимо, ночью Realme за счёт ночного режима может немного выигрывать. Батарея у Redmi 13C на 5000 мАч (против 6000 у C75) и зарядка 18 Вт против 45 Вт. Влагозащиты у Redmi практически нет (только базовое покрытие от брызг), тогда как Realme можно купать. Redmi 13C дешевле на пару тысяч (особенно младшие конфигурации), и подойдёт тем, кому важен NFC и фирменная MIUI.

Tecno Spark 20

tecno spark 20 256gb rom 8gb ram

Представитель ещё одного популярного бренда в доступном сегменте. Spark 20 имеет также крупный IPS-экран ~6.6″ с HD разрешением . Чип у Spark 20 аналогичный Helio G85. Камеры: 50 Мп и у Tecno, качество фото схожее днём, но ПО Tecno нередко сильнее блюрит мелочи и иногда делает цвета холоднее. Видео также ограничено 1080p. Батарея у Spark 20 — 5000 мАч и зарядка около 18 Вт. Влагозащиты у Tecno нет вообще, корпус обычный пластиковый. В смартфонах Tecno бывает много предустановленного софта и даже реклама в интерфейсе — Realme UI в этом плане чище. Зато Tecno может предложить более низкую цену — Spark 20 дешевле аналогов на несколько тысяч.

Выводы о Realme C75

Realme C75

Недорогой «народный» смартфон с влагозащитой
8.8

Мы действительно можем назвать этот гаджет первым «народным» смартфоном с настоящей влагозащитой. Его главный плюс — неубиваемость и автономность. Экран — большой, яркий, с плавными 90 Гц, отличный для видео и соцсетей. Производительности хватает для повседневных задач. Камера хоть и одна, но в условиях хорошего света снимает достойно, хотя ночью на неё надеяться не нужно. Главный минус Realme C75, пожалуй, уступки в современных удобствах: отсутствие NFC и разъёма 3.5 мм. Также его начинка не самая новая, чип 4G поколения 2021 года и медленная память eMMC — это не телефон для тех, кто гонится за инновациями. Гикам C75 может показаться скучным. Но целевая аудитория у него другая — практичные люди, которым важнее, чтобы телефон жил долго. В сухом остатке Realme C75 — по-настоящему крепкий середнячок, которому дали возможности для выживания. За разумные деньги вы получаете гаджет, который простит вам и падения, и попадание влаги. На момент публикации обзора смартфон стоит от 15 000 рублей за младшую версию (128 ГБ памяти)

Плюсы
  • Дизайн и качество сборки
  • Защита от пыли, влаги и ударов
  • Тройной слот (2 SIM + microSD)
  • Цена
Минусы
  • Нет NFC и 3.5 мм
  • Одна камера, плохие снимки ночью

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.

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