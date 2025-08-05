31 июля NASA официально объявила о досрочном завершении миссии Lunar Trailblazer после того, как связь с космическим аппаратом была утрачена вскоре после запуска. Об этом сообщили представители космического агентства.

Спутник был запущен 26 февраля 2025 года в рамках миссии IM-2 компании Intuitive Machines. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Аппарат успешно отделился от второй ступени через 48 минут после запуска, и первоначально операторы миссии в Пасадене (Калифорния) установили с ним устойчивую связь.

Однако уже на следующий день после запуска спутник перестал отвечать на команды с Земли. Специалистам не удалось восстановить контакт с аппаратом. По предварительным данным телеметрии, причиной сбоя стало неправильное ориентирование солнечных панелей, что привело к быстрому разряду бортовых аккумуляторов.

«Хотя мы не достигли запланированных научных целей, полученный опыт бесценен для будущих миссий», — заявил Ники Фокс, заместитель администратора Директората научных миссий NASA.

Lunar Trailblazer должен был провести детальное картографирование водных ресурсов Луны, включая определение форм воды (лёд, гидроксильные группы) и их распределения по лунной поверхности. Эти данные имели важное значение для программы Artemis и будущего освоения Луны.

Несмотря на неудачу, NASA продолжает сотрудничество с коммерческими партнёрами, включая Intuitive Machines, которая готовит следующие лунные миссии. В ближайшие месяцы ожидаются новые запуски в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services).