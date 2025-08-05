За несколько месяцев до предполагаемого анонса в сеть попали изображения внутренней компоновки нового флагмана Apple. Согласно данным инсайдера Маджина Бу, iPhone 17 Pro претерпит заметные изменения в конструкции.
Основные нововведения:
- Региональные отличия
- Для рынка США: увеличенный корпус за счет полного перехода на eSIM
- Для Китая: сохранение физического слота для SIM-карты
- Система охлаждения
- Использование стального корпуса для лучшего теплоотвода
- Уменьшенный вырез на материнской плате
- Новый клеевой состав для аккумулятора
- Технические улучшения
- Тестирование 8-кратного телеобъектива
- Оптимизация внутреннего пространства
- Повышение ремонтопригодности
Специалисты отмечают, что Apple продолжает курс на постепенное совершенствование своих устройств, уделяя особое внимание:
- Тепловому режиму при высоких нагрузках
- Удобству обслуживания
- Энергоэффективности
Ожидается, что официальная презентация iPhone 17 Pro состоится в сентябре 2025 года в рамках традиционного осеннего мероприятия компании. Эти изменения могут сделать новый флагман более производительным и долговечным, хотя емкость аккумулятора, вероятно, останется на прежнем уровне.
Аналитики подчеркивают, что представленные изменения особенно важны для геймеров и пользователей, работающих с ресурсоемкими приложениями. В то же время улучшение ремонтопригодности соответствует последним требованиям европейских регуляторов.