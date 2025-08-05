За несколько месяцев до предполагаемого анонса в сеть попали изображения внутренней компоновки нового флагмана Apple. Согласно данным инсайдера Маджина Бу, iPhone 17 Pro претерпит заметные изменения в конструкции.

Основные нововведения:

Региональные отличия

Для рынка США: увеличенный корпус за счет полного перехода на eSIM

Для Китая: сохранение физического слота для SIM-карты

Система охлаждения

Использование стального корпуса для лучшего теплоотвода

Уменьшенный вырез на материнской плате

Новый клеевой состав для аккумулятора

Технические улучшения

Тестирование 8-кратного телеобъектива

Оптимизация внутреннего пространства

Повышение ремонтопригодности

Специалисты отмечают, что Apple продолжает курс на постепенное совершенствование своих устройств, уделяя особое внимание:

Тепловому режиму при высоких нагрузках

Удобству обслуживания

Энергоэффективности

Ожидается, что официальная презентация iPhone 17 Pro состоится в сентябре 2025 года в рамках традиционного осеннего мероприятия компании. Эти изменения могут сделать новый флагман более производительным и долговечным, хотя емкость аккумулятора, вероятно, останется на прежнем уровне.

Аналитики подчеркивают, что представленные изменения особенно важны для геймеров и пользователей, работающих с ресурсоемкими приложениями. В то же время улучшение ремонтопригодности соответствует последним требованиям европейских регуляторов.