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За несколько месяцев до предполагаемого анонса в сеть попали изображения внутренней компоновки нового флагмана Apple. Согласно данным инсайдера Маджина Бу, iPhone 17 Pro претерпит заметные изменения в конструкции.

Основные нововведения:

  1. Региональные отличия
  • Для рынка США: увеличенный корпус за счет полного перехода на eSIM
  • Для Китая: сохранение физического слота для SIM-карты
  1. Система охлаждения
  • Использование стального корпуса для лучшего теплоотвода
  • Уменьшенный вырез на материнской плате
  • Новый клеевой состав для аккумулятора
  1. Технические улучшения
  • Тестирование 8-кратного телеобъектива
  • Оптимизация внутреннего пространства
  • Повышение ремонтопригодности

Специалисты отмечают, что Apple продолжает курс на постепенное совершенствование своих устройств, уделяя особое внимание:

  • Тепловому режиму при высоких нагрузках
  • Удобству обслуживания
  • Энергоэффективности

Ожидается, что официальная презентация iPhone 17 Pro состоится в сентябре 2025 года в рамках традиционного осеннего мероприятия компании. Эти изменения могут сделать новый флагман более производительным и долговечным, хотя емкость аккумулятора, вероятно, останется на прежнем уровне.

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Аналитики подчеркивают, что представленные изменения особенно важны для геймеров и пользователей, работающих с ресурсоемкими приложениями. В то же время улучшение ремонтопригодности соответствует последним требованиям европейских регуляторов.

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