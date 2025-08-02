Как сообщает Wired, компания Anthropic отозвала у OpenAI доступ к своему семейству ИИ-моделей Claude.

По данным источников издания, OpenAI использовала Claude для подключения к внутренним инструментам, позволяющим сравнивать её производительность с собственными моделями в таких областях, как программирование, генерация текстов и безопасность.

В заявлении для TechCrunch представитель Anthropic отметил:

«Технические специалисты OpenAI также применяли наши инструменты для разработки перед релизом GPT-5, что, судя по всему, является прямым нарушением наших условий использования».

Действительно, коммерческая политика Anthropic запрещает компаниям применять Claude для создания конкурирующих сервисов.

При этом компания уточнила, что сохранит доступ OpenAI к своим моделям «для сравнительного анализа и оценки безопасности».

В ответ на это представитель OpenAI назвал подобные практики «отраслевым стандартом» и добавил:

«Мы уважаем решение Anthropic ограничить доступ к нашему API, но считаем это разочаровывающим шагом, особенно учитывая, что наш API по-прежнему доступен для них».

Ранее руководство Anthropic уже выражало недовольство предоставлением доступа конкурентам. Например, главный научный сотрудник компании Джаред Каплан объяснил отказ от сделки с Windsurf (стартапом, который, по слухам, интересовал OpenAI, но в итоге был куплен Cognition) следующим образом:

«Было бы странно, если бы мы продали Claude OpenAI».



