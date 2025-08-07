По данным авторитетных инсайдеров, Samsung готовит революционный смартфон Galaxy S26 Edge, который станет тоньше предшественника, но получит более ёмкий аккумулятор.

Согласно последним утечкам:

Толщина корпуса составит всего 5,5 мм (против 5,8 мм у S25 Edge)

Ёмкость аккумулятора может достигать 4400 мАч

Устройство заменит модель Plus в линейке S26

Инсайдер Ice Universe сообщает о 4200 мАч, тогда как источник Setsuna Digital настаивает на 4400 мАч. Если второй вариант подтвердится, это будет означать увеличение батареи на 500 мАч при уменьшении толщины.

Особый интерес вызывает инженерное решение Samsung. Компании удалось добиться такого сочетания без перехода на кремний-углеродные аккумуляторы. По данным источников, Samsung сосредоточилась на оптимизации внутренней компоновки, отложив внедрение твердотельных батарей до следующих поколений.

Эксперты отмечают, что даже 4200 мАч в 5,5-мм корпусе — впечатляющий результат. Однако это всё ещё меньше, чем 4900 мАч у S25 Plus, который S26 Edge должен заменить. Как Samsung компенсирует разницу, пока остаётся загадкой.

Ожидается, что Galaxy S26 Edge выйдет вместе с S26 Pro и S26 Ultra в начале 2026 года. Традиционно Samsung представляет новые флагманы в феврале. По мере приближения этой даты стоит ждать новых утечек, которые прольют свет на характеристики устройства.



