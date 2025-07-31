Китайские производители смартфонов в 2025 году не просто догоняют конкурентов — они задают тон всей отрасли. Пока Apple и Samsung совершенствуют привычные концепции, OnePlus, Xiaomi, Vivo, Oppo, Huawei и Red Magic выпускают устройства, которые становятся настоящими экспериментами в области камер, охлаждения и дисплейных технологий.

Независимо от того, увлекаетесь ли вы фотографией, гонитесь за производительностью или просто хотите лучший экран за свои деньги, среди китайских флагманов этого года найдётся модель под ваши потребности.

OnePlus 13

OnePlus больше не довольствуется статусом «бюджетного флагмана». OnePlus 13 оснащён 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE X2 с пиковой яркостью 4500 нит. Устройство стало первым, получившим высший рейтинг A++ от DisplayMate для этого типа панелей.

Внутри работает процессор Snapdragon 8 Elite в паре с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Систему охлаждения площадью 9925 мм² дополняет аккумулятор ёмкостью 6000 мАч на основе кремний-углеродной технологии. Полная зарядка занимает 36 минут при мощности 100 Вт по проводу или 50 Вт беспроводным способом.

Камерная система сохраняет настройки Hasselblad, но получила обновлённую тройную конфигурацию 50 Мп, включая перископический телеобъектив LYT-600 с многопризменной конструкцией для более быстрой фокусировки. Знаменитый переключатель Alert Slider переместился на левую сторону и получил интегрированные антенные улучшения для геймеров. Цена начинается от 69 999 рупий или 899,99 доллара.

Xiaomi 15 Ultra

Для энтузиастов фотографии создан Xiaomi 15 Ultra. Устройство напоминает зеркальную камеру Leica в форм-факторе телефона. Камерная система включает дюймовый сенсор основной 50-мегапиксельной камеры, сверхширокоугольный объектив, плавающий телеобъектив и 200-мегапиксельный перископический зум.





Смартфон снимает видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и поддерживает полный 10-битный Log на всех четырёх сенсорах — функции, обычно доступные только в киносъёмочной технике. Партнёрство Xiaomi с ACES обеспечивает профессиональную цветовую калибровку прямо в телефоне.

Производительность обеспечивает чип Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и продвинутое охлаждение IceLoop. Аккумулятор ёмкостью 5410 мАч поддерживает зарядку мощностью 90 Вт по проводу и 80 Вт беспроводным способом. Доступна версия Photography Kit Edition с физическими элементами управления затвором, адаптером для фильтров и дополнительной батареей на 2000 мАч. Стартовая цена составляет 109 999 рупий или 1500 евро.

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Ultra не просто гонится за качеством камер — он переосмысливает принципы работы камер в смартфонах. Разработанное совместно с Zeiss устройство оснащено двойной основной камерной системой 50 Мп на базе новейшего сенсора Sony LYT-818 и 200-мегапиксельным телеобъективом Zeiss APO с трёхгрупповой перископической конструкцией.

Уникальность модели заключается в двухчиповой системе обработки изображений (VS1 и V3+). Эти чипы разделяют задачи обработки изображений для более быстрых и качественных снимков, работая по принципу конвейера зеркальных камер. Поддерживаются съёмка 4K 120fps, 4K time-lapse и 10-битное Log-видео.

Vivo предлагает дополнительные аксессуары: телеобъектив Zeiss 2.35x и фотографический комплект с батарейной рукояткой, кнопкой спуска затвора и креплением для 67-мм фильтров. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с зарядкой 90 Вт и изогнутый 2K AMOLED-экран завершают конфигурацию. Стартовая цена в Китае — 6499 юаней, на международном рынке устройство доступно через сторонних продавцов от 999 долларов.

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra выдвигает смелые заявления и подкрепляет их делом. Пятикамерная система с двумя перископическими телеобъективами и 50-мегапиксельным дюймовым сенсором Sony LYT-900 обеспечивает детализацию и динамический диапазон кинематографического уровня.

Система обработки изображений Lumo от Oppo использует попикселный анализ цвета через спектральный цветовой сенсор, обещая непревзойдённую передачу тонов кожи и цветопередачу. Поддерживается видео Dolby Vision на всех фокусных расстояниях, до 4K 120fps и зум до 120X.

Визуально устройство впечатляет 6,82-дюймовой QHD+ AMOLED-панелью с частотой 1-120 Гц и ультратонкими рамками на базе чипа Snapdragon 8 Elite с накопителем до 1 ТБ. Массивный аккумулятор ёмкостью 6100 мАч поддерживает зарядку 100 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным способом. Добавлена новая кнопка быстрого доступа для ИИ-ускорения памяти и настраиваемых функций. Стартовая цена в Китае — 6499 юаней, на международном рынке доступен от 959 долларов.





Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra стал одним из самых впечатляющих телефонов года, по крайней мере на бумаге. Устройство использует дюймовый сенсор с переменной диафрагмой, двойные телеобъективы с OIS и сдвигом сенсора, а также 40-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Поддерживается оптический зум до 9,4x и цифровой до 100x.

6,8-дюймовая LTPO OLED-панель поддерживает высокую частоту обновления, защиту Kunlun Glass и высокочастотное затемнение. Внутри установлен собственный чип Huawei Kirin 9020 без поддержки 5G из-за санкций, работает программное обеспечение EMUI 15 на базе Android.

Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5170 мАч с зарядкой 100 Вт по проводу и 80 Вт беспроводным способом. При цене 1499 евро на глобальном рынке устройство дорогое и лишено сервисов Google. Тем не менее для пользователей, готовых устанавливать приложения вручную и желающих получить топовое железо, это одна из лучших разработок Huawei.

Red Magic 10S Pro

Не каждый флагман должен фокусироваться на камерах. Red Magic 10S Pro откровенно создан для игр, и это заметно. С 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, накопителем UFS 4.1 Pro и процессором Snapdragon 8 Elite Leading Edition с частотой 4,47 ГГц устройство демонстрирует выдающуюся производительность.

6,85-дюймовый 1.5K OLED-дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц и ШИМ до 2592 Гц. Подэкранная 16-мегапиксельная камера, плечевые триггеры и встроенный турбовентилятор 23 000 об/мин с жидкометаллическим охлаждением завершают игровую конфигурацию.

Камеры базовые: основная 50 Мп плюс сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная макро. Зато массивный аккумулятор ёмкостью 7050 мАч с зарядкой 80 Вт обеспечивает марафонские игровые сессии. При стартовой цене 699 долларов это абсолютная находка для мобильных геймеров.