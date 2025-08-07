img 0301
Автор:

Новый флагман среднего сегмента Realme P4 Pro (модель RMX5116) появился в базе тестов Geekbench, подтвердив ключевые характеристики и производительность. Устройство, судя по данным, станет эволюционным обновлением линейки.

img 0302
Содержание
1. Технические характеристики
2. Дизайн и варианты
3. Что известно о запуске?
4. Эволюция вместо революции

Технические характеристики

  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
  • Результаты Geekbench:
  • Одноядерный тест: 1216 баллов
  • Многоядерный тест: 3533 балла
  • Графика: Adreno 722 (ожидается поддержка мобичных игр среднего уровня)
  • Память: 12 ГБ ОЗУ
  • ОС: Android 15 «из коробки»

Дизайн и варианты

Согласно предыдущим утечкам, P4 Pro предложит:

  • Цвета: Midnight Ivy, Тёмный дуб, Берёза (топовая версия может исключить Midnight Ivy)
  • Конфигурации:
  • 8/128 ГБ
  • 12/256 ГБ

Что известно о запуске?

Realme уже начала внутреннее тестирование, а релиз ожидается в августе 2025 года. Точная дата презентации пока не раскрывается, но устройство позиционируется как конкурент Redmi Note 14 Pro и vivo V30.

Эволюция вместо революции

Анализ данных намекает, что P4 Pro может стать скорее рефрешом Realme 15 Pro с:

  • Обновлённым чипсетом
  • Увеличенной оперативной памятью
  • Новыми цветовыми решениями

Официальных комментариев от Realme пока нет. Следите за обновлениями — мы сообщим о подтверждённых деталях сразу после анонса.

Ещё по теме:
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии