Новый флагман среднего сегмента Realme P4 Pro (модель RMX5116) появился в базе тестов Geekbench, подтвердив ключевые характеристики и производительность. Устройство, судя по данным, станет эволюционным обновлением линейки.
Технические характеристики
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- Результаты Geekbench:
- Одноядерный тест: 1216 баллов
- Многоядерный тест: 3533 балла
- Графика: Adreno 722 (ожидается поддержка мобичных игр среднего уровня)
- Память: 12 ГБ ОЗУ
- ОС: Android 15 «из коробки»
Дизайн и варианты
Согласно предыдущим утечкам, P4 Pro предложит:
- Цвета: Midnight Ivy, Тёмный дуб, Берёза (топовая версия может исключить Midnight Ivy)
- Конфигурации:
- 8/128 ГБ
- 12/256 ГБ
Что известно о запуске?
Realme уже начала внутреннее тестирование, а релиз ожидается в августе 2025 года. Точная дата презентации пока не раскрывается, но устройство позиционируется как конкурент Redmi Note 14 Pro и vivo V30.
Эволюция вместо революции
Анализ данных намекает, что P4 Pro может стать скорее рефрешом Realme 15 Pro с:
- Обновлённым чипсетом
- Увеличенной оперативной памятью
- Новыми цветовыми решениями
Официальных комментариев от Realme пока нет. Следите за обновлениями — мы сообщим о подтверждённых деталях сразу после анонса.
