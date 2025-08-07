Новый флагман среднего сегмента Realme P4 Pro (модель RMX5116) появился в базе тестов Geekbench, подтвердив ключевые характеристики и производительность. Устройство, судя по данным, станет эволюционным обновлением линейки.

Технические характеристики

Процессор : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Результаты Geekbench :

: Одноядерный тест: 1216 баллов

Многоядерный тест: 3533 балла

Графика : Adreno 722 (ожидается поддержка мобичных игр среднего уровня)

: Adreno 722 (ожидается поддержка мобичных игр среднего уровня) Память : 12 ГБ ОЗУ

: 12 ГБ ОЗУ ОС: Android 15 «из коробки»

Дизайн и варианты

Согласно предыдущим утечкам, P4 Pro предложит:

Цвета : Midnight Ivy, Тёмный дуб, Берёза (топовая версия может исключить Midnight Ivy)

: Midnight Ivy, Тёмный дуб, Берёза (топовая версия может исключить Midnight Ivy) Конфигурации :

: 8/128 ГБ

12/256 ГБ

Что известно о запуске?

Realme уже начала внутреннее тестирование, а релиз ожидается в августе 2025 года. Точная дата презентации пока не раскрывается, но устройство позиционируется как конкурент Redmi Note 14 Pro и vivo V30.

Эволюция вместо революции

Анализ данных намекает, что P4 Pro может стать скорее рефрешом Realme 15 Pro с:

Обновлённым чипсетом

Увеличенной оперативной памятью

Новыми цветовыми решениями

Официальных комментариев от Realme пока нет. Следите за обновлениями — мы сообщим о подтверждённых деталях сразу после анонса.