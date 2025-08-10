7-10 августа 2025 года — Всего через 72 часа после катастрофического запуска GPT-5 компания OpenAI под давлением пользователей объявила о возвращении старых моделей ИИ, включая популярную GPT-4o. Генеральный директор Сэм Альтман лично вмешался, чтобы успокоить разгневанных подписчиков.

Что вызвало бунт?

5 августа OpenAI представила GPT-5 как «универсальную систему», которая автоматически выбирает оптимальную модель для каждого запроса. При этом:

Исчезла возможность вручную выбирать между разными версиями ИИ (GPT-4o, GPT-4 Turbo и др.)

между разными версиями ИИ (GPT-4o, GPT-4 Turbo и др.) Пользователи потеряли контроль над рабочими процессами, выстроенными под конкретные модели

над рабочими процессами, выстроенными под конкретные модели Новый алгоритм перенаправления запросов работал нестабильно, вызывая ошибки

Профессионалы, зависящие от точности ИИ (исследователи, разработчики, авторы), массово жаловались на:

Невозможность сравнивать ответы разных моделей для проверки

разных моделей для проверки Потерю специализированных функций (например, GPT-4o лучше справлялась с творческими задачами)

(например, GPT-4o лучше справлялась с творческими задачами) Ухудшение качества анализа данных

Результат: волна отписок от ChatGPT Plus (20$/месяц) и петиции с требованиями вернуть старый функционал.

Ответ OpenAI: уступки и извинения

10 августа Альтман опубликовал в X (Twitter) серию заявлений:

Возврат старых моделей — в настройках появится опция «Показать устаревшие модели». Увеличение лимитов для GPT-5:

Лимит запросов повышен до 3000 в неделю (для подписчиков Plus)

(для подписчиков Plus) Скоро будут увеличены квоты для всех категорий пользователей