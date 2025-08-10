img 0791
7-10 августа 2025 года — Всего через 72 часа после катастрофического запуска GPT-5 компания OpenAI под давлением пользователей объявила о возвращении старых моделей ИИ, включая популярную GPT-4o. Генеральный директор Сэм Альтман лично вмешался, чтобы успокоить разгневанных подписчиков.

Что вызвало бунт?

5 августа OpenAI представила GPT-5 как «универсальную систему», которая автоматически выбирает оптимальную модель для каждого запроса. При этом:

  • Исчезла возможность вручную выбирать между разными версиями ИИ (GPT-4o, GPT-4 Turbo и др.)
  • Пользователи потеряли контроль над рабочими процессами, выстроенными под конкретные модели
  • Новый алгоритм перенаправления запросов работал нестабильно, вызывая ошибки

Профессионалы, зависящие от точности ИИ (исследователи, разработчики, авторы), массово жаловались на:

  • Невозможность сравнивать ответы разных моделей для проверки
  • Потерю специализированных функций (например, GPT-4o лучше справлялась с творческими задачами)
  • Ухудшение качества анализа данных

Результат: волна отписок от ChatGPT Plus (20$/месяц) и петиции с требованиями вернуть старый функционал.

Ответ OpenAI: уступки и извинения

10 августа Альтман опубликовал в X (Twitter) серию заявлений:

  1. Возврат старых моделей — в настройках появится опция «Показать устаревшие модели».
  2. Увеличение лимитов для GPT-5:
  • Лимит запросов повышен до 3000 в неделю (для подписчиков Plus)
  • Скоро будут увеличены квоты для всех категорий пользователей

    «Мы неправильно оценили ситуацию. Спасибо за честную обратную связь», — написал Альтман.

