7-10 августа 2025 года — Всего через 72 часа после катастрофического запуска GPT-5 компания OpenAI под давлением пользователей объявила о возвращении старых моделей ИИ, включая популярную GPT-4o. Генеральный директор Сэм Альтман лично вмешался, чтобы успокоить разгневанных подписчиков.
Что вызвало бунт?
5 августа OpenAI представила GPT-5 как «универсальную систему», которая автоматически выбирает оптимальную модель для каждого запроса. При этом:
- Исчезла возможность вручную выбирать между разными версиями ИИ (GPT-4o, GPT-4 Turbo и др.)
- Пользователи потеряли контроль над рабочими процессами, выстроенными под конкретные модели
- Новый алгоритм перенаправления запросов работал нестабильно, вызывая ошибки
Профессионалы, зависящие от точности ИИ (исследователи, разработчики, авторы), массово жаловались на:
- Невозможность сравнивать ответы разных моделей для проверки
- Потерю специализированных функций (например, GPT-4o лучше справлялась с творческими задачами)
- Ухудшение качества анализа данных
Результат: волна отписок от ChatGPT Plus (20$/месяц) и петиции с требованиями вернуть старый функционал.
Ответ OpenAI: уступки и извинения
10 августа Альтман опубликовал в X (Twitter) серию заявлений:
- Возврат старых моделей — в настройках появится опция «Показать устаревшие модели».
- Увеличение лимитов для GPT-5:
- Лимит запросов повышен до 3000 в неделю (для подписчиков Plus)
- Скоро будут увеличены квоты для всех категорий пользователей
«Мы неправильно оценили ситуацию. Спасибо за честную обратную связь», — написал Альтман.