Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (muzyka v yandeks avto 2)
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Компания Яндекс продемонстрирует обновлённую версию мультимедийной платформы Яндекс Авто с голосовым помощником Алисой на международной автомобильной выставке в Шанхае, которая пройдёт с 25 апреля по 2 мая 2025 года. Цель участия — представить продукт зарубежным автопроизводителям, заинтересованным в выходе на российский рынок.

Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (stend 1 scaled)
Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (stend 3 scaled)
Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (stend 2 scaled)
Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (stend scaled)
Содержание скрыть
1. Управление автомобилем и сервисами голосом
2. Интеграция с экосистемой умного дома
3. Варианты установки для автопроизводителей

Управление автомобилем и сервисами голосом

Платформа Яндекс Авто позволяет с помощью голосовых команд управлять как цифровыми сервисами, так и отдельными функциями автомобиля. Водитель может голосом запустить двигатель, включить обогрев сидений или настроить климат-контроль — всё это без необходимости отвлекаться на экран или смартфон.

Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (ai assistent v yandeks avto)
Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (muzyka v yandeks avto)

Среди доступных сервисов Яндекса: Навигатор, Музыка, Видео, Книги и Браузер. Платформа продолжит работать в автономном режиме даже при временном отсутствии интернет-соединения.

Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (obshhij plan)

Интеграция с экосистемой умного дома

Новая версия Яндекс Авто также поддерживает взаимодействие с устройствами «умного дома» через приложение «Дом с Алисой» и Яндекс Станцию. Это позволяет, например, подготавливать автомобиль к поездке голосовой командой из квартиры или управлять домашними устройствами, находясь в машине.

Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (brauzer v yandeks avto)
Яндекс Авто с голосовым управлением представят на выставке в Китае (zapravki v yandeks avto)

Варианты установки для автопроизводителей

Платформа Яндекс Авто встраивается в автомобиль на этапе производства. Предусмотрены два варианта интеграции:

  • адаптация интерфейса Яндекса к мультимедийной системе автопроизводителя;
  • установка фирменного интерфейса Яндекса с полным набором функций и встроенными сервисами.
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