Компания Яндекс продемонстрирует обновлённую версию мультимедийной платформы Яндекс Авто с голосовым помощником Алисой на международной автомобильной выставке в Шанхае, которая пройдёт с 25 апреля по 2 мая 2025 года. Цель участия — представить продукт зарубежным автопроизводителям, заинтересованным в выходе на российский рынок.
Управление автомобилем и сервисами голосом
Платформа Яндекс Авто позволяет с помощью голосовых команд управлять как цифровыми сервисами, так и отдельными функциями автомобиля. Водитель может голосом запустить двигатель, включить обогрев сидений или настроить климат-контроль — всё это без необходимости отвлекаться на экран или смартфон.
Среди доступных сервисов Яндекса: Навигатор, Музыка, Видео, Книги и Браузер. Платформа продолжит работать в автономном режиме даже при временном отсутствии интернет-соединения.
Интеграция с экосистемой умного дома
Новая версия Яндекс Авто также поддерживает взаимодействие с устройствами «умного дома» через приложение «Дом с Алисой» и Яндекс Станцию. Это позволяет, например, подготавливать автомобиль к поездке голосовой командой из квартиры или управлять домашними устройствами, находясь в машине.
Варианты установки для автопроизводителей
Платформа Яндекс Авто встраивается в автомобиль на этапе производства. Предусмотрены два варианта интеграции:
- адаптация интерфейса Яндекса к мультимедийной системе автопроизводителя;
- установка фирменного интерфейса Яндекса с полным набором функций и встроенными сервисами.