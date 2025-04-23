Компания Яндекс продемонстрирует обновлённую версию мультимедийной платформы Яндекс Авто с голосовым помощником Алисой на международной автомобильной выставке в Шанхае, которая пройдёт с 25 апреля по 2 мая 2025 года. Цель участия — представить продукт зарубежным автопроизводителям, заинтересованным в выходе на российский рынок.

Управление автомобилем и сервисами голосом

Платформа Яндекс Авто позволяет с помощью голосовых команд управлять как цифровыми сервисами, так и отдельными функциями автомобиля. Водитель может голосом запустить двигатель, включить обогрев сидений или настроить климат-контроль — всё это без необходимости отвлекаться на экран или смартфон.

Среди доступных сервисов Яндекса: Навигатор, Музыка, Видео, Книги и Браузер. Платформа продолжит работать в автономном режиме даже при временном отсутствии интернет-соединения.

Интеграция с экосистемой умного дома

Новая версия Яндекс Авто также поддерживает взаимодействие с устройствами «умного дома» через приложение «Дом с Алисой» и Яндекс Станцию. Это позволяет, например, подготавливать автомобиль к поездке голосовой командой из квартиры или управлять домашними устройствами, находясь в машине.

Варианты установки для автопроизводителей

Платформа Яндекс Авто встраивается в автомобиль на этапе производства. Предусмотрены два варианта интеграции: