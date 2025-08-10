По слухам, Apple может существенно обновить свои MacBook Pro в следующем поколении. Ожидается, что новая модель получит потрясающий OLED-дисплей, который сделает ноутбук еще тоньше и компактнее.

Что нового в следующем MacBook Pro?

Несколько месяцев назад компания представила MacBook Air 2025 года с чипом M4. Теперь же, согласно инсайдерской информации, в разработке находится его преемник — MacBook Pro с более мощным процессором Apple M5. Флагманские модели, вероятно, получат усиленные версии чипа — M5 Pro и M5 Max. Помимо производительности, Apple, судя по всему, смогла уменьшить толщину и вес устройства по сравнению с предыдущим поколением.

OLED вместо mini-LED

Сейчас в MacBook Pro используется экран с технологией mini-LED, которая обеспечивает высокую яркость и глубокий черный цвет по сравнению с обычными ЖК-панелями. Однако, согласно последним данным, в новой модели может появиться OLED-дисплей. Это означает:

Еще более насыщенные черные тона,

Улучшенные углы обзора,

Высокую контрастность,

Повышенную энергоэффективность.

Обновленный дизайн выреза под камеру

Согласно отчету Omdia, в MacBook Pro следующего поколения может измениться вырез под камеру. Вместо крупной «челки» появится более компактное решение — возможно, с функциональностью, похожей на Dynamic Island в iPhone.

Пока это лишь слухи, поэтому к информации стоит относиться с долей скепсиса. Официальных подтверждений от Apple пока нет.