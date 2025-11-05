Apple, возможно, готовится сделать серьёзный шаг в сторону доступных ноутбуков. Согласно новому отчёту Bloomberg, компания разрабатывает бюджетную модель Mac, ориентированную на студентов и широкую аудиторию. По данным источника, цена устройства составит «значительно меньше 1000 долларов», а удешевление будет достигнуто за счёт использования менее продвинутых компонентов — например, процессора уровня iPhone (серии A) и компактного LCD-дисплея, немного меньше нынешнего 13,6-дюймового экрана MacBook Air.

Это не первая информация о подобном проекте: ещё в 2023 году появились слухи о возможном MacBook стоимостью менее 700 долларов, который мог бы конкурировать с Chromebook на рынке образования. Однако теперь контуры плана становятся чётче — с обозначением целевой цены, типа процессора и размера экрана. Всё это указывает на то, что Apple действительно рассматривает стратегию выхода на бюджетный сегмент ноутбуков.

Такой шаг выглядит логичным. Хотя Apple традиционно делает ставку на премиум-сегмент, рынок образовательных устройств показывает иную картину — в школах и колледжах доминируют недорогие Chromebook благодаря низкой цене и простоте использования. По данным IDC, в третьем квартале 2025 года доля Apple на мировом рынке ПК составляла лишь около 9%, что значительно уступает Lenovo, HP и Dell. Более доступный Mac, сохраняющий качество сборки и преимущества экосистемы Apple, мог бы привлечь новых пользователей, особенно в США, где у компании уже сильные позиции благодаря iPhone.

Использование старших чипов серии A выглядит рационально: они обеспечивают хорошее соотношение производительности и цены, а меньший дисплей соответствует компактному форм-фактору Chromebook. Главный вопрос — сможет ли Apple действительно удержать цену «ниже 1000 долларов». Ведь даже iPad с клавиатурой уже способен заменить ноутбук по функциональности, но новый Mac на macOS даст пользователям полноценную настольную систему, а не гибрид планшета.

Интересно, что шаг Apple совпадает с усиливающейся конкуренцией со стороны Microsoft и Google. Microsoft активно развивает линейку ARM-устройств на базе Snapdragon X, а Google экспериментирует с запуском Android на ПК, пытаясь объединить мобильные и настольные сценарии. В этой ситуации бюджетный Mac может стать не просто ответом на Chromebook, а стратегическим ходом по укреплению всей экосистемы Apple — от образования до домашних пользователей.





На данный момент самым дешёвым Mac остаётся MacBook Air M4 за 999 долларов, тогда как многие Chromebook стоят всего несколько сотен. Чтобы сократить этот разрыв, Apple, по слухам, может использовать пластиковый корпус, 60-герцевую LCD-матрицу и более простую систему охлаждения. Если компании удастся выпустить MacBook за 699-799 долларов, это может кардинально изменить расстановку сил на рынке доступных ноутбуков.

Такой шаг также может стать поворотным моментом в структуре продуктовой линейки Apple. До сих пор устройствами «входного уровня» в экосистему служили iPhone и iPad. Однако появление недорогого Mac создаст новый уровень вовлечения пользователей — тех, кто впервые покупает ноутбук Apple. При этом перед iPad встанет новая задача: чтобы сохранить актуальность, планшетам, возможно, придётся сильнее фокусироваться на творческих и специализированных сценариях использования.

Пока что проект остаётся на уровне слухов. Apple не подтверждала существование бюджетного MacBook, и, вероятно, не сделает этого до следующего года, когда ожидаются новые модели Mac mini с чипами M5, обновления Mac Studio и MacBook Pro на базе M6. Тем не менее, если планы подтвердятся, это может стать переломным моментом в стратегии Apple — шагом к расширению аудитории и к более агрессивной конкуренции с ChromeOS и недорогими Windows-устройствами в образовательной сфере.