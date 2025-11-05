Bloomberg сообщил новые подробности о партнёрстве между Apple и Google, в рамках которого голосовой помощник Siri получит мощную поддержку искусственного интеллекта Gemini уже в следующем году.

Ранее журналист Марк Гурман писал, что Google победила компанию Anthropic в конкурсе за право стать поставщиком ИИ-технологий для Siri. При этом решающим фактором, по данным источников, оказалась не производительность модели, а её стоимость.

Теперь стало известно, что Apple заплатит Google примерно $1 миллиард в год за доступ к технологии Gemini. Обновлённая версия Siri, по информации Bloomberg, должна появиться весной 2026 года.

Издание также раскрыло технические детали будущего партнёрства. Apple планирует использовать специально разработанную модель Gemini объёмом 1,2 триллиона параметров. Для сравнения: облачная модель Apple насчитывает 150 миллиардов параметров, а локальная — всего 3 миллиарда. Таким образом, решение Google значительно превосходит по мощности текущие разработки Apple.

Проект по интеграции стороннего ИИ в Siri, получивший внутреннее название Glenwood, курирует Майк Рокуэлл, недавно возглавивший направление, отвечающее за переработку голосового помощника.





По условиям соглашения, модель Gemini будет отвечать за функции планирования и суммаризации — именно они позволяют Siri анализировать информацию и выполнять сложные команды. При этом часть функций по-прежнему будет работать на собственных моделях Apple.

Важно, что Google не получит доступ к пользовательским данным. Все вычисления будут происходить на серверах Apple в рамках её системы Private Cloud Compute, что обеспечит сохранение конфиденциальности.

Гурман уточняет, что текущее соглашение отличается от прежних переговоров между компаниями. Ранее Apple рассматривала возможность использования Gemini для предоставления Siri мировых знаний, аналогично тому, как сейчас реализовано сотрудничество с OpenAI, но тогда проект не получил развития.

Несмотря на соглашение с Google, Apple не собирается отказываться от собственной разработки. Компания продолжает работу над собственным облачным ИИ-решением с объёмом в 1 триллион параметров, которое может быть готово для потребительского использования уже в следующем году.