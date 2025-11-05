Компания Nintendo продолжает активно развивать свои мобильные сервисы. После запуска таких приложений, как Nintendo Today! и музыкального сервиса Nintendo Music, а также ряда мобильных игр, включая Fire Emblem Shadows, компания представила новое приложение — Nintendo Store. Оно уже доступно для загрузки на iOS и Android и является переработанной версией приложения My Nintendo, впервые представленного в Японии в 2020 году.

Приложение Nintendo Store позволяет просматривать консоли, физические и цифровые игры, аксессуары и фирменные товары. Для совершения покупки пользователь переходит на страницу товара во встроенном браузере приложения.

Screenshots of the Nintendo Store app (Nintendo)



Nintendo отмечает, что приложение будет информировать пользователей о новостях, связанных с играми, мероприятиями и распродажами. Кроме того, можно настроить уведомления о снижении цен на товары из списка желаемого. Если пользователь посещает фирменный магазин Nintendo или участвует в мероприятиях компании, он может использовать приложение для регистрации и получения бонусов.

Одной из самых интересных функций стало отображение времени, проведённого в играх на различных консолях Nintendo, включая 3DS и Wii U. Для этого необходимо связать свой Nintendo Network ID с учётной записью Nintendo Account. Однако стоит отметить, что данные о времени игры на этих системах после февраля 2020 года не учитываются.