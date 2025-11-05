В среду Google объявила о запуске новой функции, которая значительно облегчает использование режима искусственного интеллекта на мобильных устройствах. Благодаря этой обновлённой функциональности пользователи смогут задавать сложные вопросы и получать уточнения для более глубокого изучения интересующих тем прямо в поиске.

Теперь в браузере Chrome при открытии новой вкладки появится специальная кнопка под строкой поиска, обеспечивающая быстрый доступ к AI-режиму. Новая функция быстрого доступа к режиму будет запущена в среду в США и вскоре станет доступна в 160 новых странах и на других языках, включая хинди, индонезийский, японский, корейский, португальский и другие.

Упрощая доступ к режиму искусственного интеллекта на мобильных устройствах, Google, вероятно, надеется, что люди будут использовать их сервис, а не переходить к инструментам конкурентов, как OpenAI и их ChatGPT Search.

Обновление совпало с глобальным расширением Google AI Mode, которое на сегодняшний день доступно в 180 новых странах и на дополнительных языках. Первоначально AI Mode был запущен в марте 2023 года, чтобы бороться с популярными конкурентами, и с тех пор Google постоянно добавляет новые функции и улучшения.

Вчера Google представила новые агентские возможности в AI Mode, позволяющие пользователям бронировать билеты на мероприятия и записываться на процедуры в салонах красоты и здоровья. Эта функция была впервые анонсирована в августе, когда появилась возможность бронирования столиков в ресторанах.





Также в июле появилась функция Canvas — она помогает создавать учебные планы и организовывать информацию по нескольким сессиям прямо на боковой панели. Недавно эта функция была дополнена интеграцией с Google Lens, позволяющей спрашивать о содержимом, отображённом на экране компьютера.