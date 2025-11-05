Amazfit выпустила новую компактную версию своих премиальных защищённых умных часов — Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм. Теперь модель доступна на глобальном рынке и предлагает тот же набор функций, что и старшая версия, но в меньшем корпусе.

Изначально уменьшенная версия T-Rex 3 Pro дебютировала в Китае, а теперь она появилась и в других странах. Напомним, оригинальная модель имела корпус диаметром 48 мм, тогда как новая получила 44-миллиметровый корпус и 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей, плотностью 353 ppi и пиковым уровнем яркости 3000 нит.

Из-за меньшего размера корпус вмещает и уменьшенный аккумулятор ёмкостью 640 мА·ч. По заявлению Amazfit, этого достаточно для работы часов до 17 дней на одном заряде. Корпус выполнен из армированного пластика с безелем и кнопками из титана 5-го класса, а также имеет водонепроницаемость уровня 10ATM.

Часы оснащены функциями измерения уровня кислорода в крови (SpO2), мониторингом сердечного ритма, температуры тела и уровня стресса. Среди других возможностей — поддержка Wi-Fi (2.4 ГГц), Bluetooth 5.2 BLE, голосовые звонки по Bluetooth, Zepp Flow, более 187 спортивных режимов, интеграция с приложением Zepp и Strava, сенсор BioTracker 6.0 PPG, система навигации с шестью спутниками и встроенный фонарик.

Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм доступны в Великобритании, Франции и Германии в расцветках Black Gold и Arctic Gold по цене £399.90 и €399.90 соответственно.



