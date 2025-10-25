Компания Amazfit выпустила в Китае новую версию умных часов T-Rex 3 Pro с корпусом диаметром 44 мм — более компактную и лёгкую альтернативу существующей 48-миллиметровой модели. Пока что устройство доступно только на китайском рынке, но международный релиз ожидается в ближайшее время. Новинка предлагается в цветах Arctic Gold (арктическое золото) и Black Gold (чёрное золото).

Габариты часов составляют 44,8 × 44,8 × 13,2 мм, вес без ремешка — 46,8 грамма. Несмотря на уменьшенный размер, T-Rex 3 Pro сохраняет фирменный «внедорожный» стиль серии: корпус из армированного пластика, безель и кнопки из титана пятого класса, а также четыре физические клавиши управления. Часы защищены от воды по стандарту 10 ATM и оснащены микрофоном, динамиком и линейным вибромотором.

Дисплей выполнен по технологии AMOLED, его диагональ составляет 1,32 дюйма, разрешение — 466 × 466 пикселей, плотность — 353 ppi, а пиковая яркость достигает 3000 нит. Экран защищён сапфировым стеклом. Хотя он меньше, чем у 48-миллиметровой версии (1,5 дюйма), качество изображения осталось на прежнем уровне.

Часы поддерживают Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.2 BLE, позволяют совершать звонки по Bluetooth, использовать голосового ассистента Zepp Flow (в некоторых регионах), слушать офлайн-музыку и получать уведомления из приложений. Устройство синхронизируется с приложением Zepp и совместимо с Android 7.0 и выше, а также с iOS 15.0 и выше.

T-Rex 3 Pro предлагает 187 спортивных режимов, автоматическое распознавание 25 силовых упражнений и 8 видов активности, а также инструменты для бегунов — режим Track Run, функцию Virtual Pacemaker и корректировку траектории. Часы интегрируются со Strava, Runkeeper, Adidas Running, TrainingPeaks, Apple Health и Google Fit.





Набор функций для мониторинга здоровья включает измерение пульса, уровня кислорода в крови (SpO₂), стресса, температуры кожи и фаз сна (включая REM и короткие дневные сны). За точность показаний отвечает сенсор BioTracker 6.0 PPG и датчики ускорения, гироскоп, геомагнитный, барометрический, освещённости и температуры. Поддерживаются шесть спутниковых систем с круговой поляризованной GPS-антенной.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 500 мА·ч, обеспечивающий до 17 дней работы при обычном использовании, до 8 дней при интенсивной нагрузке и до 86 часов в режиме максимального GPS.

Стоимость Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм на сайте JD.com составляет 2305 юаней.