Компания Rollme выпустила новый бюджетный смарт-часы Rollme Edge, оценённые всего в $29.99. Новинка уже доступна для покупки в официальном магазине бренда в чёрном и белом цветах. Модель ориентирована на пользователей, ищущих стильное и функциональное устройство без переплаты.

Rollme Edge выделяются необычным восьмиугольным металлическим корпусом, который придаёт устройству футуристичный, но при этом сдержанный вид. Часы оснащены 1,95-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 460×460 пикселей, 99,5% охватом цветового пространства Adobe RGB и углом обзора 178°, что обеспечивает отличную читаемость даже на солнце.

В основе устройства лежит процессор AB5691 с поддержкой Bluetooth 5.4. Часы позволяют совершать и принимать звонки прямо с запястья, просматривать историю вызовов, синхронизировать контакты и использовать голосового помощника. Также реализована поддержка уведомлений в реальном времени.

Особое внимание Rollme уделила функциям здоровья и спорта. Edge умеют отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и дыхательные упражнения. Пользователям доступно более 100 спортивных режимов с подробной статистикой — расстояние, шаги, калории и сердечный ритм.

Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 380 мА·ч, обеспечивающий до 10 дней работы или 30 дней в режиме ожидания. Зарядка магнитная, полное восстановление заряда занимает 2-3 часа. Устройство сертифицировано по стандарту IP68, что делает его устойчивым к пыли и воде.





Часы совместимы с Android 5.0 и iOS 10.0 и выше. Поддерживаются настраиваемые циферблаты, несколько интерфейсных тем, а также полезные функции — напоминания о малоподвижности, прогноз погоды, трекер менструального цикла и уведомления о состоянии здоровья.