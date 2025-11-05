Motorola представила новый смартфон Edge 70, ставший частью моды на ультратонкие устройства. Новинка сочетает в себе продуманные характеристики, стильный дизайн, современное программное обеспечение и умеренную цену, что делает её одним из самых интересных предложений в этом сегменте.

Толщина корпуса Motorola Edge 70 составляет всего 5,99 мм — чуть больше, чем у iPhone Air (5,64 мм) и Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 мм), однако устройство весит всего 159 граммов. Благодаря этому смартфон удобно держать в руке, а защита по стандартам IP68/IP69 и сертификация MIL-STD-810H гарантируют высокую надёжность при минимальном весе.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 либо 512 ГБ.

Несмотря на тонкий корпус, смартфон получил ёмкий аккумулятор на 4800 мА·ч. Motorola использует кремний-углеродную технологию, которая обеспечивает повышенную эффективность и долговечность. По данным компании, одного заряда хватит до 50 часов смешанного использования. Зарядка поддерживает мощность 68 Вт по кабелю и 15 Вт по беспроводу.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором, который дополняет широкоугольный модуль с тем же разрешением. Фронтальная камера также на 50 Мп.





Motorola Edge 70 работает на Android 16 и получит три последующих обновления системы, а также обновления безопасности до 2031 года. Смартфон представлен в трёх цветах, разработанных совместно с Pantone: Bronze Green, Lily Pad и Gadget Grey. Корпус выполнен из поликарбоната, а в комплекте поставляется тонкий магнитный чехол.

Продажи Motorola Edge 70 начнутся 5 ноября в Великобритании, Европе, Латинской Америке и других регионах. Цена составит £700 (около $915), что делает устройство заметно дешевле конкурентов от Samsung и Apple.